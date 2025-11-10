Os destinos turísticos do Brasil que serão tendência em 2026; veja lista

A plataforma de hospedagem Booking.com divulgou uma lista com oito destinos brasileiros que devem ser tendência entre os viajantes em 2026. O levantamento foi realizado com base no crescimento das reservas realizadas por turistas do país entre 1º de janeiro e 31 de agosto de 2025.
As cidades selecionadas estão espalhadas por seis Estados — sendo que duas ficam no Rio Grande do Sul — e se encontram entre os mil destinos mais reservados na plataforma. A empresa também levou em conta a diversidade geográfica para destacar diferentes regiões do Brasil.
Conheça os destinos turísticos:
Juquehy (SP)
Uma das praias mais conhecidas de São Sebastião, no litoral norte paulista, Juquehy tem mar calmo ideal para famílias e uma longa faixa de areia que convida à prática de esportes. No canto direito, as ondas mais fortes atraem surfistas.
Armação dos Búzios (RJ)
Com mais de 20 praias, o balneário segue encantando turistas décadas após ter conquistado Brigitte Bardot. A Orla Bardot e a Rua das Pedras concentram o agito, com bares, restaurantes e lojas. Já o Mirante do Forno revela um dos visuais mais famosos do litoral do Rio.
Cajueiro da Praia (PI)
No extremo norte do Piauí, o município guarda praias como Barra Grande, Sardim e Itaim, além de um dos maiores cajueiros do mundo, o Cajueiro-Rei.
Espírito Santo do Pinhal (SP)
Na Serra da Mantiqueira, perto da divisa com Minas Gerais, o município é conhecido pela produção de café e vinhos. É um destino tranquilo, com casarões do século 19 e a charmosa Igreja Matriz do Divino Espírito Santo. Um prato cheio para os amantes do enoturismo e da cultura cafeeira.
Serra da Canastra (MG)
Berço do famoso queijo mineiro e do Rio São Francisco, a região da Canastra é um paraíso do ecoturismo. Montanhas, rios, cachoeiras e cânions compõem o cenário do Parque Nacional, que se estende por seis municípios.
Encantado (RS)
No Vale do Taquari, o destaque é o Cristo Protetor, inaugurado em 2022 e mais alto do que o Cristo Redentor, com 43,5 metros de altura. A cidade também tem a Lagoa da Garibaldi, cercada por áreas verdes perfeitas para caminhadas e piqueniques.
Morro Branco (CE)
Localizada em Beberibe, a 90 quilômetros de Fortaleza, a praia de Morro Branco é famosa pelas falésias coloridas que formam o “labirinto das falésias”. As garrafinhas de areia colorida, feitas pelos artesãos locais, são um clássico souvenir da região.
São Gabriel (RS)
Localizado na fronteira oeste gaúcha, São Gabriel é destino para quem valoriza história e tradição. O Museu Gaúcho da Força Expedicionária Brasileira preserva memórias da Segunda Guerra, e os casarões coloridos do centro reforçam o charme da cidade.
