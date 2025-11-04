O que se sabe sobre o caso da brasileira morta a facadas na Itália

Uma brasileira foi morta a facadas na Itália, na cidade de Castelnuovo del Garda, no fim de outubro. Jéssica Stapazzollo tinha 33 anos e era natural de Içara, no sul de Santa Catarina, mas morava no norte da Itália havia cerca de 10 anos. As informações são do g1.
De acordo com familiares, o ex-companheiro dela foi preso após confessar o crime. Segundo a agência de notícias italiana ANSA, Jéssica foi atingida por 27 facadas.
A investigação aponta que o assassinato teria ocorrido entre a noite de 26 e a manhã de 27 de outubro. O corpo só foi encontrado um dia depois.
Quem era Jéssica?
Jéssica trabalhava com gastronomia e vivia com os dois filhos, um menino e uma menina. Ela também deixa os pais e três irmãos.
A mãe, Rosimeri Stapazzollo, descreve a filha como afetuosa e ligada à família. Ela morava a cerca de 15 quilômetros da casa onde Jéssica vivia.
A notícia do crime foi informada na madrugada de 28 de outubro. O padrasto, Mauricio Donato, relata que a mãe da jovem precisou de atendimento médico ao receber a informação.
Investigação sobre o crime
A motivação para o assassinato ainda não foi informada pelas autoridades italianas. O Consulado-Geral do Brasil em Milão afirmou, em nota, que acompanha o caso e mantém contato com a família.
O ex-companheiro de Jéssica é o suspeito do crime. O homem de 33 anos foi preso após confessar o assassinato, segundo familiares. A confirmação da identidade dele ainda é aguardada por parte do Consulado-Geral em Milão.
O velório deve ocorrer primeiro na Itália. Em seguida, o corpo será trazido ao Brasil. A família estima um custo de cerca de R$ 60 mil para o traslado.
Repercussão na Itália
O crime chocou a comunidade local. A administração municipal de Castelnuovo del Garda realizou, no dia 30 de outubro, um ato em homenagem à brasileira.
No anúncio do evento, a prefeitura chamou o assassinato de "terrível ato de violência" e reforçou o pedido por respeito e dignidade às mulheres.
Amigos de Castelnuovo del Garda se mobilizaram para apoiar a família de Jéssica. Moradores criaram uma vaquinha online para ajudar a mãe da vítima, com os custos do funeral e outras despesas.