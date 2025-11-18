O que é o Cloudflare, serviço que derrubou "metade da internet" nesta terça-feira

A internet amanheceu "instável" nesta terça-feira (18) depois que a Cloudflare, uma das maiores fornecedoras de infraestrutura da web, apresentou falhas e interrompeu o funcionamento de centenas de sites. Em muitos casos, as páginas até chegavam a abrir, mas sem carregar o contéudo. Para outros usuários, o acesso simplesmente não funcionava.