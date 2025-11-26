O que é o "calendário da sorte japonês" que viraliza nas redes sociais

O tradicional "calendário da sorte japonês" para 2026 foi divulgado no sábado (22) pelo Instituto de Língua Japonesa Yakurefu e já movimenta quem gosta de conferir quais dias do ano prometem vibrações mais positivas.
A lista, bastante popular no Japão, mistura elementos de astrologia e numerologia para apontar quais aniversários tendem a atrair mais prosperidade, saúde e boas oportunidades ao longo do ano.
Chamado de “やくしレフの運の良い誕生日ランキング” (algo como ranking dos aniversários mais sortudos, na tradução direta), o calendário organiza 124 datas de nascimento conforme o “potencial de sorte” que carregam em 2026.
Não é levado ao pé da letra: funciona mais como um guia leve e divertido para ver o que o novo ciclo pode trazer — e muitos japoneses consultam por pura curiosidade, inspiração ou até para reforçar pequenos rituais de proteção e otimismo.
Por que esse calendário faz tanto sucesso?
A cultura japonesa valoriza a ideia de que determinados dias carregam vibrações específicas que podem influenciar o destino. Muita gente encara o ranking como um lembrete simpático de que a boa sorte existe e que vale a pena apostar em novos começos.
Há quem use até para escolher datas de eventos especiais, como casamentos ou mudanças importantes.
Com as redes sociais, o calendário se expandiu para além das fronteiras do Japão e alcançou o Ocidente com o Instituto Yakurefu. Divulgado sempre no último trimestre do ano, costuma viralizar, sobretudo no X.
Para se ter a dimensão do sucesso do calendário, publicações nas redes já somam milhões de impressões em posts de brasileiros e estrangeiros. Confira abaixo:
O post original do Instituto Yakurefu já soma mais de 50 mil visualizações. Veja abaixo:
Como saber a posição do meu aniversário no calendário da sorte japonês?
Da esquerda para a direita, o primeiro número indica a posição (位) no ranking — quanto mais próximo do primeiro lugar, melhor a sorte —, no segundo número é o mês (月) e o último número é o dia de nascimento (日).
As 5 datas mais sortudas de 2026
De acordo com o ranking, quem nasceu nestes dias deve ter um ano especialmente favorável:
- 29 de maio
- 1º de junho
- 10 de junho
- 9 de julho
- 5 de fevereiro
Para os japoneses que acompanham a tradição, nascer em uma dessas datas indica energia positiva extra em 2026 — seja em projetos pessoais, novas conquistas ou momentos de crescimento.
