O que é o "calendário da sorte japonês" que viraliza nas redes sociais

Lista mistura elementos de astrologia e numerologia para apontar quais aniversários tendem a atrair mais prosperidade

O ranking organiza 124 datas de nascimento conforme o “potencial de sorte”.

O tradicional "calendário da sorte japonês" para 2026 foi divulgado no sábado (22) pelo Instituto de Língua Japonesa Yakurefu e já movimenta quem gosta de conferir quais dias do ano prometem vibrações mais positivas. 

A lista, bastante popular no Japão, mistura elementos de astrologia e numerologia para apontar quais aniversários tendem a atrair mais prosperidade, saúde e boas oportunidades ao longo do ano.

Chamado de “やくしレフの運の良い誕生日ランキング” (algo como ranking dos aniversários mais sortudos, na tradução direta), o calendário organiza 124 datas de nascimento conforme o “potencial de sorte” que carregam em 2026. 

Não é levado ao pé da letra: funciona mais como um guia leve e divertido para ver o que o novo ciclo pode trazer — e muitos japoneses consultam por pura curiosidade, inspiração ou até para reforçar pequenos rituais de proteção e otimismo.

Por que esse calendário faz tanto sucesso?

A cultura japonesa valoriza a ideia de que determinados dias carregam vibrações específicas que podem influenciar o destino. Muita gente encara o ranking como um lembrete simpático de que a boa sorte existe e que vale a pena apostar em novos começos. 

Há quem use até para escolher datas de eventos especiais, como casamentos ou mudanças importantes.

Com as redes sociais, o calendário se expandiu para além das fronteiras do Japão e alcançou o Ocidente com o Instituto Yakurefu. Divulgado sempre no último trimestre do ano, costuma viralizar, sobretudo no X. 

Para se ter a dimensão do sucesso do calendário, publicações nas redes já somam milhões de impressões em posts de brasileiros e estrangeiros. Confira abaixo:

O post original do Instituto Yakurefu já soma mais de 50 mil visualizações. Veja abaixo:

Como saber a posição do meu aniversário no calendário da sorte japonês?

Da esquerda para a direita, o primeiro número indica a posição (位) no ranking — quanto mais próximo do primeiro lugar, melhor a sorte —, no segundo número é o mês (月) e o último número é o dia de nascimento (日).

As 5 datas mais sortudas de 2026

De acordo com o ranking, quem nasceu nestes dias deve ter um ano especialmente favorável:

  • 29 de maio
  • 1º de junho
  • 10 de junho
  • 9 de julho
  • 5 de fevereiro

Para os japoneses que acompanham a tradição, nascer em uma dessas datas indica energia positiva extra em 2026 — seja em projetos pessoais, novas conquistas ou momentos de crescimento.

