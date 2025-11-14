"O Agente Secreto": revista aposta em Wagner Moura como favorito ao Oscar de Melhor Ator

A revista americana The Hollywood Reporter aposta em Wagner Moura para ganhar o Oscar de Melhor Ator por seu papel no filme O Agente Secreto, que estreou no Brasil na última quinta-feira (6).
Na seleção, Wagner Moura supera nomes como Leonardo DiCaprio, que concorre por Uma batalha após a outra, Timotheé Chalamet, com Marty Supreme, Michael B. Jordan, com Pecadores, e George Clooney, com Jay Kelly.
Sobre o que é O Agente Secreto?
Dirigido por Kleber Mendonça Filho, O Agente Secreto se passa em Recife, no ano de 1977, época da Ditadura Militar no Brasil. Em meio à instabilidade política, Wagner Moura interpreta Marcelo, que retorna à capital pernambucana em busca de um recomeço, apenas para descobrir que sua terra natal não é mais um lugar tão seguro como antes.
Elenco de peso
Além de Wagner Moura, nomes como Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Carlos Francisco, Roberio Diogenes, Hermila Guedes, Tânia Maria, Isabél Zuaa e Alice Carvalho também compõem o elenco da produção.
Premiações conquistadas em Cannes
Em maio deste ano, O Agente Secreto fez história ao vencer dois prêmios no Festival de Cannes, uma das premiações de cinema mais prestigiadas do mundo, considerada e um dos termômetros para o Oscar. Wagner Moura conquistou o troféu de Melhor Ator e Kleber Mendonça Filho, de Melhor Diretor.
Mais de um Oscar?
O responsável pelo ranking da The Hollywood Reporter é o editor-chefe Scott Feinberg, que também destacou que O Agente Secreto pode levar o prêmio de Melhor Filme Internacional, Melhor Diretor, Melhor Foto e Melhor Roteiro Original.
