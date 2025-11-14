"O Agente Secreto": revista aposta em Wagner Moura como favorito ao Oscar de Melhor Ator

Dirigido por Kleber Mendonça Filho, O Agente Secreto se passa em Recife, no ano de 1977, época da Ditadura Militar no Brasil. Em meio à instabilidade política, Wagner Moura interpreta Marcelo, que retorna à capital pernambucana em busca de um recomeço, apenas para descobrir que sua terra natal não é mais um lugar tão seguro como antes.