"Não representa ameaça à Terra": Nasa divulga novas imagens do cometa 3I/Atlas e desmente boatos de que seria nave alienígena 

O 3I/Atlas foi identificado em julho por um telescópio chileno do Sistema de Alerta para Impactos Terrestres de Asteroides (Atlas), financiado pela Nasa. Desde então, despertou enorme interesse da comunidade científica por ser o terceiro objeto vindo de fora do Sistema Solar. Antes dele, passaram por aqui o 1I/'Oumuamua (2017) e o cometa 2I/Borisov (2019).