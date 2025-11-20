Viral

Visitante misterioso?
Notícia

"Não representa ameaça à Terra": Nasa divulga novas imagens do cometa 3I/Atlas e desmente boatos de que seria nave alienígena 

Em postagem, a agência norte-americana desdenhou de rumores que circulam nas redes sociais

Zero Hora

Sem tempo? Resumimos para você

  • O cometa 3I/Atlas, terceiro visitante interestelar já identificado, será tema de transmissões da Nasa e do Projeto Telescópio Virtual.
  • A Nasa fará coletiva às 15h, com exibição simultânea em seus canais e aplicativos; o Telescópio Virtual transmite às 13h15, direto da Itália.
  • Descoberto em julho, o 3I/Atlas é considerado uma "cápsula do tempo", preservando material interestelar há bilhões de anos.
  • O cometa não representa risco à Terra e sua aproximação mínima será de 170 milhões de milhas, impossibilitando a observação a olho nu.
  • Imagens inéditas e análises sobre composição e dinâmica serão exibidas; perguntas podem ser enviadas ao vivo usando #AskNASA.
NASA/Goddard/SwRI/JHU-APL/Divulgação
Nasa disse ter quase 20 missões científicas observando o cometa 3I/Atlas.

A Nasa divulgou na quarta-feira (19) novas imagens do 3I/Atlas, cometa interestelar que, segundo astrônomos, é provavelmente mais antigo do que o Sistema Solar.

Em publicação nas redes sociais, a agência norte-americana aproveitou para desmentir boatos de internautas de que o objeto seria uma espaçonave alienígena.

"Temos quase 20 missões científicas e equipes observando o 3I/Atlas enquanto ele viaja pelo nosso sistema solar — deixando a gente confiante de que se trata apenas de um cometa muito legal", dizia uma das postagens.

O 3I/Atlas foi avistado pela primeira vez em julho e tem sido rastreado por astrônomos desde então. Sua trajetória incomum parecia indicar que estava passando pelo Sistema Solar vindo de partes desconhecidas.

"Não se preocupe — ele não representa ameaça à Terra", esclareceu outra postagem da Nasa.

Nave alienígena?

O 3I/Atlas tem causado comoção nas redes sociais após um cientista afirmar que o objeto poderia não ser um cometa, mas sim uma forma de "tecnologia alienígena". A Nasa nega essa especulação.

No início de uma entrevista coletiva realizada nesta quarta-feira, o administrador associado da Nasa Amit Kshatriya falou sobre o assunto.

— É importante esclarecer: esse objeto é um cometa. Ele se parece e se comporta como um cometa, e todas as evidências científicas disponíveis apontam nessa direção. Queremos muito encontrar sinais de vida no universo — disse Kshatriya, ressaltando que esse é o objetivo das missões da agência.

Outros viajantes

O 3I/Atlas foi identificado em julho por um telescópio chileno do Sistema de Alerta para Impactos Terrestres de Asteroides (Atlas), financiado pela Nasa. Desde então, despertou enorme interesse da comunidade científica por ser o terceiro objeto vindo de fora do Sistema Solar. Antes dele, passaram por aqui o 1I/'Oumuamua (2017) e o cometa 2I/Borisov (2019).

Apesar das características que lembram as de um cometa "comum", como o núcleo congelado, a coma de poeira e gás e a cauda alongada, o fato de ter se formado em outro sistema estelar o transforma em uma espécie de "cápsula do tempo", preservando material que circula pela galáxia há bilhões de anos.


