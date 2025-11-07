Viral

Medida polêmica
Notícia

"Não estou impedindo ninguém de entrar", diz prefeito de Florianópolis após enviar 550 pessoas ao local de origem neste ano

Topázio Neto afirmou que a assistência social presta auxílio a quem chega na rodoviária e acusa prefeituras de enviar moradores de rua à cidade

Zero Hora

Enviar email
Prefeito de Florianópolis, Topázio Neto comentou polêmica em torno do controle de quem chega à capital de SC.

O prefeito de Florianópolis, Topázio Neto, comentou nesta sexta-feira (7) a polêmica em torno da medida de controle de quem chega à capital catarinense pela rodoviária. Ele concedeu entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha.

De acordo com Neto, o trabalho do posto de assistência social na rodoviária, além de prestar informações, serve para identificar pessoas em situação de rua, que teriam sido enviadas por outros municípios a Florianópolis, e enviá-las de volta para casa. No entanto, ele garante que, caso seja da vontade delas, a cidade recebe essas pessoas.

Não estou impedindo ninguém de entrar, até porque, eu te digo o seguinte: Se a pessoa insistir (...) claro! Não tenho problema nenhum, ela pode ficar — afirma o prefeito.

Topázio contou também que, somente neste ano, o município já forneceu 550 passagens para as pessoas voltarem ao local de origem, sempre por vontade delas, de acordo com ele. O mandatário relatou que o município de destino é avisado do retorno antes de as pessoas partirem.

O prefeito informou que as medidas são necessárias, pois segundo Topázio, alguns municípios que ele não quis informar, enviam pessoas em situação de rua para a capital catarinense por não terem estrutura para lidar com elas.

Eu não posso admitir ficar de braço cruzado vendo os prefeitos do Brasil inteiro botar as pessoas nos ônibus e mandar pra cá. Isso nós não vamos admitir, porque é responsabilidade do prefeito que mandou — declara.

Assista à entrevista na íntegra


GZH faz parte do The Trust Project
Saiba Mais
Mais sobre: