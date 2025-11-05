Morte de influencer chamada de "Barbie humana" em SP: o que se sabe e o que falta esclarecer sobre o caso

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 21h para atender a um chamado de "encontro de cadáver" em um sobrado na Rua Sepetiba, onde mora um defensor público de 51 anos. O homem relatou aos policiais que havia contratado os "serviços sexuais" de Bárbara e que ela chegou ao local por volta da 1h da madrugada de domingo. Ainda segundo o depoimento, os dois teriam usado substâncias ilícitas.