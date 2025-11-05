Morte de influencer chamada de "Barbie humana" em SP: o que se sabe e o que falta esclarecer sobre o caso

A morte da influenciadora digital Bárbara Jankavski Marquez, 31 anos, conhecida nas redes sociais como "Barbie humana", é investigada pela Polícia Civil de São Paulo. O corpo dela foi encontrado na noite de domingo (2), em uma casa na zona oeste da capital paulista.
O caso foi registrado como "morte suspeita" no 91º Distrito Policial (Ceasa) e será conduzido pelo 7º DP (Lapa). A causa ainda não foi determinada e dependerá dos resultados dos exames necroscópico e toxicológico feitos pelo Instituto Médico Legal (IML), segundo o g1.
Bárbara ganhou notoriedade nas redes ao exibir o resultado das dezenas de cirurgias plásticas que realizou ao longo da última década. Com mais de 400 mil seguidores, ela se apresentava como "Boneca desumana" e participava de programas de TV e campanhas publicitárias.
Corpo foi encontrado em casa de defensor público
Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 21h para atender a um chamado de "encontro de cadáver" em um sobrado na Rua Sepetiba, onde mora um defensor público de 51 anos. O homem relatou aos policiais que havia contratado os "serviços sexuais" de Bárbara e que ela chegou ao local por volta da 1h da madrugada de domingo. Ainda segundo o depoimento, os dois teriam usado substâncias ilícitas.
O defensor afirmou ainda que a influenciadora passou a tossir diversas vezes e, em seguida, adomreceu. Ao notar que ela não se movia, ele acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi orientado a realizar manobras de reanimação até a chegada dos socorristas.
O Samu constatou o óbito às 21h07 e acionou a Polícia Militar. No local, os agentes encontraram Bárbara deitada com o rosto para cima, trajando somente vestes íntimas. O boletim de ocorrência aponta lesão no olho esquerdo e marcas nas costas.
Testemunha relatou queda horas antes
Uma amiga do defensor público, de 43 anos, também foi ouvida pela polícia. Ela contou que esteve na casa em parte do dia e relatou que, por volta das 4h da manhã, Bárbara teria "escorregado e caído", o que teria causado a lesão no rosto.
A mulher afirmou que não presenciou o momento da morte. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames, e foi liberado para a família no final da noite de segunda-feira (3).
Em nota, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo informou que "a Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte" e que "exames necroscópico e toxicológico foram requisitados".
Quem era Bárbara Jankavski?
Natural de São Paulo, Bárbara Jankavski Marquez construiu uma imagem pública marcada pelo culto à estética. Desde 2014, quando passou a se identificar como "Barbie humana", realizou ao menos 27 cirurgias plásticas, com investimento estimado em mais de R$ 300 mil.
Entre os procedimentos, estavam lipoaspirações, aumento de seios e glúteos, arqueamento das sobrancelhas e cinco rinoplastias.
Ela utilizava as redes sociais para mostrar os resultados e dar dicas a seguidores interessados em procedimentos estéticos. Em 2024, participou da campanha Exagerado, do Burger King, em que dizia: "Vinte e seis plásticas... o exagero faz parte de mim".
No mesmo período, foi entrevistada em programas de televisão e participou de debates sobre os limites da cirurgia plástica. Ficou conhecida também por ser ex-namorada do apresentador Dudu Camargo.
