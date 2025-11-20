Viral

Luto na música
Morre Gary "Mani" Mounfield, ex-baixista do The Stone Roses e Primal Scream, aos 63 anos

Falecimento do músico repercutiu no mundo do rock 

Gary atuou como baixista no The Stone Roses e Primal Scream.

Gary "Mani" Mounfield, ex-baixista das bandas The Stone Roses e Primal Scream, faleceu nesta quinta-feira (20). A causa da morte não foi revelada.

O irmão do músico, Greg Mounfield, escreveu em suas redes sociais: "É com o coração pesado que informo que meu irmão faleceu." 

Quem foi Gary "Mani" Mounfield

Gary iniciou sua carreira nos anos 1980 e foi um dos fundadores da banda The Stone Roses, grupo pioneiro do Madchester, movimento que vai do indie rock à música psicodélica.

O The Stone Roses ficou ativo entre os anos 1983 e 1996, e depois no período de 2011 a 2017. 

Entre 1996 e 2011, "Mani" também integrou o grupo Primal Scream, que se aventurava no indie e garage rock

Repercussão no rock

A morte de Gary repercutiu no mundo do rock. Artistas de bandas como Oasis e Charlatans se pronunciaram sobre a morte do ex-baixista.

Liam Gallagher, cantor do Oasis, escreveu no X que está em "total choque e absolutamente devastado" pela morte do músico. 

Já Tim Burgess, do Charlatans, escreveu que Mani sempre o fazia sorrir. Outros músicos como Ian Brown, do Stone Roses, e Rowetta, do Happy Mondays, também lamentaram o falecimento. 

