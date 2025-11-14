Monsters of Rock 2026: veja data, preços e atrações confirmadas

O festival Monsters of Rock 2026 anunciou mais um nome de peso para o line-up: o Lynyrd Skynyrd. A nona edição do evento já conta com Guns N’ Roses como headliner.
Essa será a primeira vez que o Lynyrd Skynyrd sobe ao palco do Monsters, trazendo para o festival clássicos que atravessam gerações, como Sweet Home Alabama, Free Bird e Simple Man.
O festival já havia confirmado que Guns N’ Roses como headliner. A banda retorna ao Brasil com um repertório de hits, como Sweet Child O’ Mine e Welcome to the Jungle a Paradise City e November Rain.
Mais nomes ainda serão divulgados nas próximas semanas.
O festival
A primeira edição do Monsters of Rock aconteceu em 1994 e reuniu fãs no Pacaembu, com Kiss como atração principal. A edição mais recente, em abril de 2025, trouxe Scorpions e Judas Priest no topo do line-up.
Confira os preços
Os ingressos Monsters of Rock estão disponíveis exclusivamente no site Eventim.
- Pista Premium: R$ 1.350,00 (inteira) — R$ 675,00 (meia)
- Pista: R$ 750,00 (inteira) — R$ 375,00 (meia)
- Cadeira Inferior: R$ 950,00 (inteira) — R$ 475,00 (meia)
- Cadeira Superior: R$ 600,00 (inteira) — R$ 300,00 (meia)
- Backstage Mirante: R$ 3.090,00 (inteira) — R$ 2.415,00 (meia)
- Fan Zone Pista Premium: R$ 2.850,00 (inteira) — R$ 2.175,00 (meia)
- Fan Zone Cadeira Inferior: R$ 2.450,00 (inteira) — R$ 1.975,00 (meia)