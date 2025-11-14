Viral

Nona edição
Monsters of Rock 2026: veja data, preços e atrações confirmadas

Festival acontece em abril, em São Paulo, e conta com shows de Guns N' Roses e Lynyrd Skynyrd 

Universal Music/Divulgação
Guns N’ Roses será o headliner do festival.

O festival Monsters of Rock 2026 anunciou mais um nome de peso para o line-up: o Lynyrd Skynyrd. A nona edição do evento já conta com Guns N’ Roses como headliner

O evento acontece no dia 4 de abril, no Allianz Parque, em São Paulo. A venda de ingressos começa nesta sexta-feira (14), exclusivamente pelo site Eventim.

Essa será a primeira vez que o Lynyrd Skynyrd sobe ao palco do Monsters, trazendo para o festival clássicos que atravessam gerações, como Sweet Home Alabama, Free Bird e Simple Man.

O festival já havia confirmado que Guns N’ Roses como headliner. A banda retorna ao Brasil com um repertório de hits, como Sweet Child O’ Mine e Welcome to the Jungle a Paradise City e November Rain.

Mais nomes ainda serão divulgados nas próximas semanas.

O festival

A primeira edição do Monsters of Rock aconteceu em 1994 e reuniu fãs no Pacaembu, com Kiss como atração principal. A edição mais recente, em abril de 2025, trouxe Scorpions e Judas Priest no topo do line-up.

Confira os preços

Os ingressos Monsters of Rock estão disponíveis exclusivamente no site Eventim

  • Pista Premium: R$ 1.350,00 (inteira) — R$ 675,00 (meia)
  • Pista: R$ 750,00 (inteira) — R$ 375,00 (meia)
  • Cadeira Inferior: R$ 950,00 (inteira) — R$ 475,00 (meia)
  • Cadeira Superior: R$ 600,00 (inteira) — R$ 300,00 (meia)
  • Backstage Mirante: R$ 3.090,00 (inteira) — R$ 2.415,00 (meia)
  • Fan Zone Pista Premium: R$ 2.850,00 (inteira) — R$ 2.175,00 (meia)
  • Fan Zone Cadeira Inferior: R$ 2.450,00 (inteira) — R$ 1.975,00 (meia)


