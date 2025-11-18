Viral

"Moana": live-action ganha primeiro teaser; assista

Com estreia para 2026, filme é estrelado por Catherine Laga’aia e Dwayne "The Rock" Johnson

Disney/Divulgação
Moana é interpretada por Catherine Laga’aia.

Moana teve seu primeiro teaser revelado nesta segunda-feira (17), gerando grande expectativa entre os fãs. O próximo remake em live-action da Disney teve prévia embalada por uma nova versão da icônica canção How Far I’ll Go.

O teaser mostra a protagonista Moana dando início à sua jornada marítima. Há também cenas do semideus Maui, exibindo alguns de seus poderes.

Direção e elenco

A direção do remake é de Thomas Kail, assumindo o posto que foi de Ron Clements, Don Hall e John Musker na animação original de 2016. O roteiro é assinado por Jared Bush, que escreveu a versão animada e a sequência de 2024, em parceria com Dana Ledoux Miller.

No elenco, Catherine Laga’aia assume seu primeiro grande papel em Hollywood como Moana, personagem originalmente dublada por Auli’i Cravalho. O retorno de Dwayne Johnson como Maui, papel que dublou na animação, garante a conexão com o sucesso de 2016.

A nova versão live-action de Moana tem estreia mundial programada para julho de 2026 nos cinemas. Enquanto isso, a animação original e sua sequência já lançada estão disponíveis para na Disney+.

Veja o teaser abaixo:

