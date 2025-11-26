Melhores que o Xiaomi 17 Pro Max? Marca chinesa anuncia novos smartphones inspirados no iPhone; veja preço e ficha técnica

O POCO F8 Pro chega ao mercado com o Snapdragon 8 Elite, plataforma presente em modelos premium de 2025. O aparelho pode ser configurado com 12 GB de RAM e 256 GB ou 512 GB de armazenamento, e exibe um painel AMOLED de 6,59 polegadas, resolução 1.5K, taxa de atualização de 120 Hz e brilho máximo de 3.500 nits.