Melhores que o Xiaomi 17 Pro Max? Marca chinesa anuncia novos smartphones inspirados no iPhone; veja preço e ficha técnica

A Xiaomi apresentou, nesta quarta-feira (26), a nova série POCO F8, aposta da marca para reforçar sua presença no segmento de celulares de alto desempenho.
Os dois modelos anunciados, POCO F8 Pro e POCO F8 Ultra, chegam equipados com o sistema HyperOS 3, baseado no Android 16, e fazem parte da estratégia da fabricante de elevar a linha POCO a um patamar mais competitivo em performance, autonomia e fotografia.
O destaque fica para o Snapdragon 8 Elite Gen 5, chip mais avançado da Qualcomm. A marca também ampliou as capacidades de bateria, adotou telas mais brilhantes e redesenhou os conjuntos de câmeras, que agora incluem lentes telefoto aprimoradas.
Por isso, o visual acompanha essas mudanças: um módulo traseiro remodelado, com inspiração no estilo adotado pelo iPhone 17 Pro. Veja, a seguir, mais detalhes sobre o lançamento.
POCO F8 Pro: compacto, potente e com câmera telefoto
O POCO F8 Pro chega ao mercado com o Snapdragon 8 Elite, plataforma presente em modelos premium de 2025. O aparelho pode ser configurado com 12 GB de RAM e 256 GB ou 512 GB de armazenamento, e exibe um painel AMOLED de 6,59 polegadas, resolução 1.5K, taxa de atualização de 120 Hz e brilho máximo de 3.500 nits.
A bateria cresceu para 6.210 mAh, com carregamento rápido de 100 W. No conjunto fotográfico, a Xiaomi manteve o sensor principal de 50 MP com estabilização óptica, adicionou uma lente ultrawide de 8 MP e trouxe uma telefoto de 50 MP com zoom óptico de 2,5x, um dos diferenciais em relação ao F7 Pro da geração passada.
O modelo será vendido em três cores: preto, cinza e azul.
POCO F8 Ultra: a versão mais avançada da série
O POCO F8 Ultra é o que reúne as principais inovações da linha. Além do Snapdragon 8 Elite Gen 5, o aparelho traz 16 GB de RAM e adota uma tela AMOLED maior, de 6,9 polegadas, com o mesmo pacote de brilho e fluidez do F8 Pro.
A bateria sobe para 6.500 mAh, mantendo o carregamento rápido de 100 W e suporte a carregamento sem fio de até 50 W. Entre os recursos extras estão a certificação IP69, o áudio estéreo desenvolvido em parceria com a Bose e a conectividade completa com Wi-Fi 7, 5G e NFC.
Na fotografia, a Xiaomi aposta em três sensores de 50 MP: principal com estabilização óptica, ultrawide de 120 graus e uma telefoto periscópica com zoom óptico de 5x, que aproxima o modelo do segmento premium ocupado por rivais mais caros.
POCO F8 vai chegar ao Brasil?
A Xiaomi não confirmou o lançamento da série POCO F8 no país. A geração anterior, F7 Pro e F7 Ultra, não chegou oficialmente ao mercado brasileiro, o que sugere que o cenário deve se repetir.
Caso algum aparelho da linha desembarque por aqui, a tendência é que seja apenas o modelo básico, e não os mais avançados.
Preços oficiais anunciados
POCO F8 Pro
- 12 GB + 256 GB: US$ 579 (R$ 3.125)
- 12 GB + 512 GB: US$ 629 (R$ 3.383)
POCO F8 Ultra
- 12 GB + 256 GB: US$ 729 (R$ 3.921)
- 16 GB + 512 GB: US$ 799 (R$ 4.298)