Mega-Sena sorteia R$ 18 milhões hoje: saiba horário e onde assistir

Aposta mínima, de seis números, custa R$ 6,00.Jefferson Botega/Agencia RBS
As seis dezenas do concurso 2943 da Mega-Sena serão sorteadas nesta terça-feira (25) pelas Loterias Caixa, a partir das 20h, com valor estimado de R$ 18 milhões.
As apostas ficam disponíveis até as 19h, nas Casas Lotéricas em todo o Brasil e nos canais digitais da Caixa.
Qual será o prêmio
No concurso anterior (2942), realizado no sábado (22), nenhum apostador acertou os seis números da sorte. Por isso, o prêmio acumulou para o sorteio desta noite, que tem expectativa de R$ 18 milhões.
Onde assistir e horário do sorteio
- Onde assistir: transmissão ao vivo no canal do YouTube da Caixa
- Horário: a partir das 20h
- Prêmio: R$ 18 milhões
Como apostar na Mega-Sena?
Brasileiros maiores de 18 anos podem participar. A aposta mínima é de R$ 6, mas é possível jogar, também, em outras modalidades:
- Surpresinha, em que o sistema escolhe os números automaticamente
- Teimosinha, que permite repetir a mesma aposta por, no máximo, 12 concursos consecutivos.