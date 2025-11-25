Viral

Mega-Sena sorteia R$ 18 milhões hoje: saiba horário e onde assistir

Apostas podem ser realizadas até hoje (25) às 19h (horário de Brasília)

Zero Hora

Jefferson Botega/Agencia RBS
Aposta mínima, de seis números, custa R$ 6,00.

As seis dezenas do concurso 2943 da Mega-Sena serão sorteadas nesta terça-feira (25) pelas Loterias Caixa, a partir das 20h, com valor estimado de R$ 18 milhões.

As apostas ficam disponíveis até as 19h, nas Casas Lotéricas em todo o Brasil e nos canais digitais da Caixa.

Qual será o prêmio

No concurso anterior (2942), realizado no sábado (22), nenhum apostador acertou os seis números da sorte. Por isso, o prêmio acumulou para o sorteio desta noite, que tem expectativa de R$ 18 milhões.

Onde assistir e horário do sorteio

  • Onde assistir: transmissão ao vivo no canal do YouTube da Caixa
  • Horário: a partir das 20h
  • Prêmio: R$ 18 milhões

Como apostar na Mega-Sena?

Brasileiros maiores de 18 anos podem participar. A aposta mínima é de R$ 6, mas é possível jogar, também, em outras modalidades:

  • Surpresinha, em que o sistema escolhe os números automaticamente
  • Teimosinha, que permite repetir a mesma aposta por, no máximo, 12 concursos consecutivos.
