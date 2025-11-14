Mega-Sena sorteia R$ 100 milhões hoje; veja horário e onde assistir ao sorteio

As seis dezenas do concurso 2.940 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo.
O sorteio estava programado para acontecer na quinta-feira (13), mas a mudança para hoje ocorreu devido ao feriado de Proclamação da República no sábado (15). A alteração consta no cronograma da Caixa Econômica Federal.
Qual será o prêmio
O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 100 milhões.
Por se tratar de um concurso com final zero, ele recebe um adicional das arrecadações dos cinco concursos anteriores, conforme regra da modalidade.
Onde assistir e horário do sorteio
- Onde assistir: canal da Caixa no YouTube e no perfil oficial do Facebook das Loterias Caixa
- Horário: a partir das 21h
- Prêmio: R$ 100 milhões
As apostas podem ser feitas até as 20h30 (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.
O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.