Mega-Sena sorteia R$ 100 milhões hoje; veja horário e onde assistir ao sorteio

Apostas podem ser feitas até as 20h30min, horário de Brasília

Agência Brasil

Jefferson Botega/Agencia RBS
Jogo simples, com 6 números, custa R$ 6,00.

As seis dezenas do concurso 2.940 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo.

O sorteio estava programado para acontecer na quinta-feira (13), mas a mudança para hoje ocorreu devido ao feriado de Proclamação da República no sábado (15). A alteração consta no cronograma da Caixa Econômica Federal

Qual será o prêmio

O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 100 milhões.

Por se tratar de um concurso com final zero, ele recebe um adicional das arrecadações dos cinco concursos anteriores, conforme regra da modalidade.

Onde assistir e horário do sorteio 

  • Onde assistir: canal da Caixa no YouTube e no perfil oficial do Facebook das Loterias Caixa
  • Horário: a partir das 21h
  • Prêmio: R$ 100 milhões

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

As apostas podem ser feitas até as 20h30 (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

