Mega-Sena sorteia hoje prêmio de R$ 3,5 milhões; saiba horário e onde assistir

A Caixa Econômica Federal sorteia nesta quinta-feira (27), às 21h, um prêmio estimado em R$ 3,5 milhões no concurso 2944 da Mega-Sena.
As apostas podem ser feitas nos canais oficiais das Loterias Caixa, no site ou aplicativo, com login via CPF e senha numérica. O pagamento é aceito por cartão de crédito ou Pix. A aposta mínima custa R$ 6.
Quanto custa e quais são as chances?
No jogo simples, a probabilidade de acertar as seis dezenas é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa. Também é possível marcar até 20 números no volante, mas o valor da aposta pode ultrapassar R$ 193 mil. Dessa forma, as chances de acerto aumentam.
Veja o passo a passo para apostar online:
- Acesse o site loteriasonline.caixa.gov.br. É necessário ser maior de 18 anos para ingressar no portal;
- No primeiro acesso, preencha seus dados pessoais para criar um cadastro;
- Com seu cadastro efetuado, escolha a opção Mega Sena;
- Caso você queira apostar com 6 números, clique nos seus números escolhidos. Caso queira apostar com mais números, clique no ícone "+" em "Quantidade de números da aposta" e coloque a quantidade desejada
- Selecione os números de sua aposta. Há também a opção "Complete o jogo", em que o sistema sugere números aleatórios
- Coloque o valor total da aposta no carrinho. Exemplo: R$ 6,00, R$ 42,00 e clique em "Ir para pagamento"
- Na tela seguinte, escolha o modo de pagamento e efetue a compra
- Você poderá visualizar o status da aposta (por exemplo, se houve o sorteio e quais os números premiados) na opção "Apostas" dentro de "Minha Conta"
Como receber o prêmio
Os valores podem ser retirados em lotéricas credenciadas ou nas agências da Caixa. Para prêmios acima de R$ 2.259,20, o resgate é obrigatório no banco, com documento de identidade, CPF e recibo da aposta.
Pagamentos iguais ou superiores a R$ 10 mil são liberados em no mínimo dois dias úteis após a ida à agência. Quem apostou pela internet, pode sacar valores líquidos de até R$ 1.581,44 diretamente pelo Mercado Pago.
Se optar pela lotérica, é preciso apresentar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis dígitos, válido por 24 horas.
