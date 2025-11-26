Maya Massafera mostra resultado de cirurgia do maxilar pela primeira vez; veja vídeo

A influenciadora Maya Massafera, 45 anos, revelou na terça-feira (25) o resultado da cirurgia que fez para afinar o maxilar e remodelar o rosto. Até então, ela aparecia sempre com uma máscara cirúrgica, usada para disfarçar o inchaço do pós-operatório.
No Instagram, Maya compartilhou todo o processo, do pré-operatório ao pós-operatório, incluindo vídeos em que aparece sem máscara pela primeira vez, alertando seus seguidores sobre o inchaço ainda presente:
— Eu vou começar a andar sem máscara! Não se assustem. [...] Mas eu não aguento mais usar máscara! E a máscara não tinha nenhum motivo de saúde, era só estético — disse Maya.
Maya contou que enfrentou uma infecção causada por uma bactéria hospitalar em um dos lados do maxilar e que as dores foram intensas.
Apesar do susto, ela destacou que está sendo acompanhada por uma equipe médica e que o quadro, embora desconfortável, segue dentro do esperado para esse tipo de intervenção.
A influenciadora também comentou que o período de recuperação mexeu com sua rotina e detalhou, que, além da retirada de parte dos ossos do maxilar, os médicos fizeram um corte no couro cabeludo, que foi descolado e depois reposicionado com pontos.
Além de mostrar o resultado da cirurgia, Maya exibiu o pedaço de osso retirado.
