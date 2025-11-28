Maria Gadú e Luiza Possi namoraram? O que se sabe sobre a polêmica entre as cantoras

Um comentário de Maria Gadú em uma publicação de Luiza Possi virou assunto nas redes sociais. Ao responder a um vídeo em que Luiza falava sobre fé e livramento, a cantora de Bela Flor afirmou que as duas viveram um relacionamento no passado, algo que nunca havia sido tornado público.
Na legenda do vídeo, Luiza escreveu: "O bem é bem mesmo que todos estejam agindo mal… eu creio". Gadú então apareceu nos comentários: "Glória a Deus. Ore por nós, que Ele perdoe. Pelo tempo que passamos juntas, os pecados."
A resposta não parou por aí. A cantora seguiu dizendo que Luiza teria contado "mentiras" e que, segundo ela, o namoro das duas foi um erro: "O tempo que namoramos foi um erro, hoje percebi isso com tanta fé."
E encerrou com mais um comentário ácido. "Que o passado nos abandone. Amém". A situação repercutiu rapidamente, e Luiza desativou os comentários da publicação. Até agora, ela não se pronunciou sobre o episódio.
Maria Gadú é casada com a artista Ana Paula Popi, com quem tem uma filha de 2 anos, Alice. Luiza Possi é casada desde 2017 com o diretor Cris Gomes, pai de seus dois filhos.
