No Rio de Janeiro
Mãe de Mel Maia é encontrada morta aos 53 anos

Fato foi confirmado pela equipe de comunicação da atriz; causa ainda é desconhecida

Reprodução/Instagram / @debora.maiasousa
Débora Maia deixa duas filhas, Mel e Yasmin Maia.

Débora Maia, mãe de atriz Mel Maia, foi encontrada morta nesta sexta-feira (28), aos 53 anos, em seu apartamento no Rio de Janeiro

Débora foi achada no banheiro da residência pela empregada. A equipe de Mel Maia confirmou a informação.

Nota sobre o falecimento

"É com imenso pesar que comunicamos o falecimento de Débora Maia, mãe da atriz Melissa Maia. Neste momento de dor e luto, pedimos a todos os fãs, imprensa, amigos e parceiros que compreendam a necessidade de recolhimento e privacidade da família. Agradecemos a todos pela compreensão e respeito", diz a nota compartilhada por Mel Maia nas redes.

Reprodução/@melissamelmaia
Nota oficial sobre o falecimento.

Débora deixa duas filhas: Melissa, 21 anos, e Yasmin Maia, 24 anos. 

A mãe da atriz será velada e cremada no sábado (29), no Crematório da Penitência, no Caju. A cerimônia acontecerá às 12h15min e a cremação às 15h15min. 

