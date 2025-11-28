Mãe de Mel Maia é encontrada morta aos 53 anos

Débora Maia, mãe de atriz Mel Maia, foi encontrada morta nesta sexta-feira (28), aos 53 anos, em seu apartamento no Rio de Janeiro.
Débora foi achada no banheiro da residência pela empregada. A equipe de Mel Maia confirmou a informação.
Nota sobre o falecimento
"É com imenso pesar que comunicamos o falecimento de Débora Maia, mãe da atriz Melissa Maia. Neste momento de dor e luto, pedimos a todos os fãs, imprensa, amigos e parceiros que compreendam a necessidade de recolhimento e privacidade da família. Agradecemos a todos pela compreensão e respeito", diz a nota compartilhada por Mel Maia nas redes.
Débora deixa duas filhas: Melissa, 21 anos, e Yasmin Maia, 24 anos.
A mãe da atriz será velada e cremada no sábado (29), no Crematório da Penitência, no Caju. A cerimônia acontecerá às 12h15min e a cremação às 15h15min.
