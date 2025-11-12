Ruth Moreira, mãe de Marília Mendonça, explicou a imagem que viralizou e mostra a cantora, aos 16 anos, sentada à mesa do bar da mãe, em Goiânia. O registro foi feito pelo Google Street View, em 2011.
Na foto, que repercutiu nas redes sociais nos últimos dias, Marília aparece de uniforme escolar, falando ao telefone, ao lado do irmão, João Gustavo.
O estabelecimento ficava na Rua Jaguaribe, número 110, no bairro Jardim Atlântico, e era administrado por Dona Ruth.
— Ali era a nossa vida. Nossa vidinha, antes de a Marília ser achada. A gente vivia com muita dificuldade — contou Dona Ruth, ao relembrar o período em que criava sozinha os dois filhos, em entrevista ao O Globo.
Imagem reaparece quatro anos após o acidente
A repercussão da foto coincidiu com os quatro anos da morte de Marília Mendonça, completados em 5 de novembro. A cantora, que tinha 26 anos, morreu na queda de um avião bimotor em Piedade de Caratinga, no interior de Minas Gerais.
Marília viajava de Goiânia para Caratinga, onde faria um show, acompanhada do tio e assessor, Abicieli Silveira Dias Filho, do produtor Henrique Ribeiro e dos dois tripulantes da aeronave. Todos morreram na queda.
Horas antes do embarque, a artista compartilhou vídeos descontraídos com os seguidores, mostrando o treino na academia e a refeição feita dentro do avião. O último registro publicado foi uma foto comendo uma maçã, imagem que acabou se tornando símbolo de sua despedida.
Bar vizinho de casa
Naquele tempo, Dona Ruth havia comprado um pequeno bar vizinho à casa onde moravam, para poder trabalhar e cuidar das crianças ao mesmo tempo.
A rotina era simples: ela abria o local nas primeiras horas da manhã, servia café aos operários das obras próximas e seguia até o início da tarde.
— Eu comprava uma marmita que dava pra mim, pra ela e pro João. Era a nossa vida. Ela estudava de manhã, chegava da escola e já queria almoçar — recorda.
A foto que está circulando nas redes foi tirada justamente nesse intervalo: Marília havia acabado de chegar da escola e, segundo a mãe, dividia o almoço com o irmão e a mãe na mesa do bar.
Um trabalho para ficar por perto dos filhos
Dona Ruth lembra que decidiu abrir o negócio depois de ter sido denunciada ao Conselho Tutelar por deixar o filho mais novo em casa enquanto trabalhava. O bar, portanto, foi uma forma de garantir o sustento da família e permanecer próxima das crianças.
— Foi quando ela era pequena. Eu comprei pra ter como cuidar deles. Eu morava do lado, né? Pra ter como cuidar deles em casa, pra ficar pertinho, não deixar eles na rua
Mesmo com a rotina cansativa e o orçamento apertado, as dificuldades eram enfrentadas com leveza. Em um episódio marcante, um vazamento provocou uma conta de água de quase R$ 3 mil. Foi a própria Marília, ainda adolescente, quem conseguiu o dinheiro para pagar, após fazer dois pequenos shows.
Antes da fama, o bar também serviu como palco improvisado para as primeiras apresentações da futura cantora sertaneja. Marília costumava cantar e tocar para os clientes, chamando atenção pela voz potente e pela presença cativante.
— O povo sempre gostou muito dela cantando. Encantava todo mundo. Ela fazia uns showzinhos e eu sempre apoiava. Às vezes penso que talvez, se eu não tivesse apoiado tanto, ela estaria viva… Mas ela morreu fazendo o que amava — disse Dona Ruth.
O que é o Google Maps e o Street View
O Google Maps é um serviço de mapeamento e navegação desenvolvido pela empresa norte-americana Google. A plataforma permite visualizar ruas, rotas, comércios e cidades em todo o mundo, tanto em modo de mapa quanto em imagens de satélite.
Uma das ferramentas mais conhecidas do sistema é o Street View, que possibilita “passear” virtualmente por locais reais a partir de imagens em 360 graus, registradas por câmeras acopladas a carros do Google.
Foi esse recurso que capturou a cena de Marília Mendonça no bar da mãe, em Goiânia, em 2011.
As imagens do Street View são atualizadas periodicamente, mas versões antigas continuam armazenadas e podem ser revisitadas por quem quiser explorar o histórico de uma rua ou região.
Marília Mendonça
Marília Mendonça foi uma das principais vozes da música sertaneja brasileira e símbolo do chamado feminejo, movimento que ampliou o espaço das mulheres no gênero. Nascida em Cristianópolis e criada em Goiânia, começou a compor ainda adolescente e lançou o primeiro EP em 2014.
Dois anos depois, alcançou projeção nacional com o sucesso Infiel. A partir daí, tornou-se um fenômeno popular, reunindo multidões em shows e dominando as paradas de música com hits como Eu Sei de Cor, Ciumeira, Supera, Graveto, Leão e Todo Mundo Vai Sofrer.
Em 2019, venceu o Grammy Latino de Melhor Álbum de Música Sertaneja. Marília deixou um filho, Léo, fruto do relacionamento com o cantor Murilo Huff.
