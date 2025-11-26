Leilão da Caixa tem mais de 500 imóveis a partir de R$ 80 mil; saiba como participar

No próximo mês, nos dias 15 e 18 de dezembro, a Caixa fará um leilão aberto para ofertar 595 imóveis no país, com preços que variam de R$ 80 mil a R$ 3,2 milhões. O certame acontece online e permite o uso do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). A iniciativa visa reduzir o estoque de propriedades retomadas e ampliar o acesso à moradia por meio de condições mais vantajosas para o público.