Leilão da Caixa tem mais de 500 imóveis a partir de R$ 80 mil; saiba como participar

Lances podem ser feitos online e incluem casas, apartamentos e terrenos espalhados pelo país

Zero Hora

Guilherme Jacques/Agência RBS
Leilão aberto com imóveis distribuídos em 23 Estados, além do Distrito Federal.

No próximo mês, nos dias 15 e 18 de dezembro, a Caixa fará um leilão aberto para ofertar 595 imóveis no país, com preços que variam de R$ 80 mil a R$ 3,2 milhões. O certame acontece online e permite o uso do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). A iniciativa visa reduzir o estoque de propriedades retomadas e ampliar o acesso à moradia por meio de condições mais vantajosas para o público.

Além de atuar como uma poupança obrigatória para situações de demissão sem justa causa, aposentadoria e outras circunstâncias semelhantes, o FGTS também ganhou relevância em oportunidades que vão além dos usos tradicionais — como o novo leilão de imóveis promovido pela Caixa Econômica Federal.

Sobre o leilão

  • Onde: online, através da plataforma Superbid Exchange
  • Quando: ocorre em duas etapas, a primeira dia 15 de dezembro e a segunda no dia 18 do mesmo mês.

Sobre as propriedades

Localizados em dezenas de municípios brasileiros, os imóveis se encontram em maior concentração nos seguintes Estados:

  • São Paulo: 154 unidades
  • Rio de Janeiro: 70
  • Minas Gerais: 59
  • Paraíba: 59
  • Paraná: 55
  • Goiás: 49
  • Rio Grande do Sul: 35

O imóvel mais barato é uma casa de 49,87 m² localizada em Macaíba, no Rio Grande do Norte. Já o mais caro fica em Tangará da Serra, no Mato Grosso: uma residência de 402,75 m².

Como utilizar o FGTS no leilão

  • Amortizar parte do valor final do imóvel adquirido em leilão
  • Utilizar como entrada em financiamentos
  • Complementar o valor mínimo exigido para o lance
  • Reduzir o saldo devedor ao longo do financiamento
  • Realizar quitação parcial, conforme as regras vigentes do FGTS.

