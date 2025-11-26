Leilão da Caixa tem mais de 500 imóveis a partir de R$ 80 mil; saiba como participar

No próximo mês, nos dias 15 e 18 de dezembro, a Caixa fará um leilão aberto para ofertar 595 imóveis no país, com preços que variam de R$ 80 mil a R$ 3,2 milhões. O certame acontece online e permite o uso do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). A iniciativa visa reduzir o estoque de propriedades retomadas e ampliar o acesso à moradia por meio de condições mais vantajosas para o público.
Sobre o leilão
- Onde: online, através da plataforma Superbid Exchange
- Quando: ocorre em duas etapas, a primeira dia 15 de dezembro e a segunda no dia 18 do mesmo mês.
Sobre as propriedades
Localizados em dezenas de municípios brasileiros, os imóveis se encontram em maior concentração nos seguintes Estados:
- São Paulo: 154 unidades
- Rio de Janeiro: 70
- Minas Gerais: 59
- Paraíba: 59
- Paraná: 55
- Goiás: 49
- Rio Grande do Sul: 35
O imóvel mais barato é uma casa de 49,87 m² localizada em Macaíba, no Rio Grande do Norte. Já o mais caro fica em Tangará da Serra, no Mato Grosso: uma residência de 402,75 m².
Como utilizar o FGTS no leilão
- Amortizar parte do valor final do imóvel adquirido em leilão
- Utilizar como entrada em financiamentos
- Complementar o valor mínimo exigido para o lance
- Reduzir o saldo devedor ao longo do financiamento
- Realizar quitação parcial, conforme as regras vigentes do FGTS.
