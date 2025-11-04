Jonathan Bailey é eleito o homem mais sexy do mundo em 2025: "Era um segredo"

O ator britânico Jonathan Bailey, 37 anos, foi eleito o homem mais sexy do mundo de 2025, segundo anunciou a revista People nesta terça-feira (4). O intérprete de Anthony Bridgerton, na série da Netflix, e do Príncipe Fiyero, no filme Wicked: Parte 2, estampa a tradicional capa da publicação.
— Obviamente, estou incrivelmente lisonjeado. E é completamente absurdo. Era um segredo, então estou bastante ansioso para que alguns amigos e familiares descubram — brincou Bailey em entrevista.
Segundo o ator, o único "confidente" sobre a escolha foi seu cão Benson, que também aparece com ele na capa.
— Meus amigos provavelmente vão ficar furiosos por eu não ter contado antes. E depois vão dar gritinhos de alegria. Eles me viram crescer e sabem das verdades por trás dessa máscara de cara sexy — disse.
Estrela de Bridgerton e Wicked
Bailey desembarca no Brasil nesta terça-feira (4) para participar do evento de lançamento de Wicked: Parte 2, que estreia nos cinemas em 20 de novembro.
No musical, ele interpreta o Príncipe Fiyero, papel que marca sua chegada ao circuito dos grandes blockbusters de Hollywood.
O ator se tornou mundialmente conhecido por viver Anthony Bridgerton, o herdeiro da família central da série de época produzida por Shonda Rhimes para a Netflix.
Da infância no teatro ao sucesso internacional
Nascido em Oxfordshire, Inglaterra, Jonathan Bailey decidiu seguir a carreira artística ainda criança, após assistir a uma peça de teatro. Seu primeiro trabalho foi aos sete anos, em uma montagem de Um Conto de Natal, da Royal Shakespeare Company.
Ele estreou na televisão em 1997, na série Bramwell, e chegou ao cinema em 2004, no filme infantil 5 Criaturas e a Coisa, ao lado de Freddie Highmore.
Ganhou destaque em 2011, ao protagonizar Leonardo, minissérie da BBC sobre o jovem Leonardo da Vinci, e mais tarde, participou do drama Broadchurch, com Olivia Colman e David Tennant.
A eleição do "Homem Mais Sexy do Mundo" é uma das tradições mais conhecidas da revista People. Em 2024, o escolhido foi John Krasinski, seguido por Patrick Dempsey (2023), Chris Evans (2022), Paul Rudd (2021), Michael B. Jordan (2020), John Legend (2019) e Idris Elba (2018).
