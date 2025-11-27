Isabel Veloso é entubada e internada na UTI: "Peço orações"

Nesta quinta-feira (27), a influenciadora Isabel Veloso precisou ser entubada e internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após problemas de saúde que resultaram em parada respiratória.
O marido de Isabel, Lucas Borbas, foi ao Instagram da influenciadora comunicar a situação aos seguidores:
— Acho que tinha que vir aqui conversar com vocês porque seria egoísmo da minha parte não compartilhar. Vocês são as pessoas que mais apoiam a Isabel, que mais estão com ela, sempre ajudam ela.
Segundo ele, durante a madrugada, Isabel passou mal e, após alguns exames, precisou ser internada devido a níveis elevados de magnésio no sangue.
— Peço orações porque sei que vocês apoiam e amam muito a Isabel, assim como eu — disse.
Após alta, influenciadora é internada novamente
A hospitalização ocorre 17 dias após Isabel receber alta. No dia 10 de novembro, ela celebrou a saída do hospital, após ter passado por um transplante de medula óssea realizado em 24 de outubro.
Isabel conta com mais de 3 milhões de seguidores no Instagram e é mãe de Arthur, fruto do relacionamento com Lucas.
Quem é Isabel Veloso?
Nas redes sociais, a influenciadora se descreve como uma jovem que "teve a vida virada de cabeça para baixo ao ser diagnosticada com câncer aos 15 anos", e diz que se "encontra em estado paliativo desde então".
Em 2021, Isabel foi diagnosticada com linfoma de Hodgkin, um tipo agressivo de câncer. Ela se curou em 2022 após passar por quimioterapia e transplante de medula óssea.
No entanto, três meses depois, a doença retornou de forma mais agressiva, com um tumor de 17 centímetros localizado próximo ao coração e entre os pulmões.
Isabel descobriu que a doença seria incurável e parou o tratamento. De acordo com ela, seu tempo de vida era de quatro a seis meses, mas, após uma nova análise, os médicos teriam diminuído ainda mais a estimativa.
