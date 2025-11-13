iPhone 17 Pro Max x iPhone 16 Pro Max: qual a diferença e o preço dos celulares premium da Apple

O iPhone 17 Pro Max chegou em setembro com a missão de substituir o 16 Pro Max e, dois meses após o lançamento, ainda há dúvidas entre os consumidores sobre o que realmente mudou entre uma geração e outra.
Isso porque, embora o modelo de 2025 mantenha a tela de 6,9 polegadas e a certificação IP68, ele traz avanços que colocam pressão sobre qualquer outro smartphone do mercado, inclusive sobre seu antecessor direto.
A grande aposta da Apple está no novo corpo unibody de alumínio forjado, na adoção de câmeras de 48 megapixels em todas as lentes traseiras e no salto de autonomia, que agora chega a 37 horas de reprodução de vídeo.
Mas, afinal, o que diferencia o iPhone 17 Pro Max do 16 Pro Max e qual deles faz mais sentido para quem pensa em trocar de aparelho? Zero Hora comparou as especificações dos dois modelos. A seguir, veja o que será abordado nesta matéria:
O que muda entre os celulares premium da Apple
Design e tela
A Apple optou por uma mudança de linguagem visual em 2025. O iPhone 17 Pro Max traz um corpo unibody em alumínio forjado, que substitui o titânio usado na geração anterior. A empresa diz que o novo material melhora a rigidez estrutural e ajuda na dissipação térmica, em conjunto com a inédita câmara de vapor, algo que o 16 Pro Max não possuía.
O módulo de câmeras também foi redesenhado. Em vez do bloco quadrado tradicional, o 17 Pro Max adota um "platô" retangular mais saliente, que acomoda os sensores maiores usados nesta geração.
Na tela, ambos mantêm o painel Super Retina XDR OLED de 6,9 polegadas, com taxa adaptativa de 120 Hz e suporte a HDR10 e Dolby Vision. A diferença está no brilho máximo: 3.000 nits no 17 Pro Max contra 2.000 nits do 16 Pro Max, resultado que melhora bastante a leitura ao ar livre.
O modelo de 2025 ainda chega em novas cores: prata refinado, azul-profundo e laranja-cósmico. As opções mais sóbrias do 16 Pro Max, titânio preto, branco, natural e deserto, seguem para quem prefere acabamento clássico.
Câmeras
O salto mais evidente entre as gerações está no sistema fotográfico. O iPhone 17 Pro Max traz três sensores de 48 MP, incluindo uma teleobjetiva periscópica com zoom óptico de até 8x. No 16 Pro Max, apenas a lente wide e a ultrawide têm 48 MP; a telefoto é de 12 MP e oferece zoom de 5x.
O novo conjunto promete imagens mais detalhadas, maior alcance dinâmico e melhor qualidade em baixa luz. A lente telefoto, redesenhada com estabilização tridimensional, é uma das grandes apostas da Apple para enfrentar concorrentes que já ofereciam zoom mais agressivo.
Na parte frontal, o sensor quadrado de 18 MP do 17 Pro Max não só captura mais detalhes como permite selfies em formato paisagem sem precisar girar o aparelho.
Desempenho e bateria
O iPhone 16 Pro Max estreou o chip A18 Pro, com excelente desempenho e boa eficiência térmica. A nova geração, no entanto, dá um passo além: o A19 Pro entrega maior velocidade de CPU, ganhos significativos na GPU e uma máquina neural otimizada para tarefas de IA.
Mais importante: pela primeira vez, o iPhone recebe câmara de vapor, que mantém a performance estável em jogos pesados e gravações de vídeo prolongadas. Isso corrige uma das críticas mais frequentes ao 16 Pro Max, que aquece em cenários exigentes.
Na bateria, o avanço é ainda mais perceptível. O 17 Pro Max oferece 37 horas de reprodução de vídeo (quatro a mais que o 16 Pro Max) e atinge 50% de carga em cerca de 20 minutos com carregador de 40 W. O modelo de 2024 leva por volta de 35 minutos com adaptador de 20 W.
Sistema e recursos
O iPhone 17 Pro Max estreia com o iOS 26, que traz interface repaginada, tela de bloqueio dinâmica e ferramentas de inteligência artificial integradas. Entre os destaques estão:
- Call Screening, que responde ligações de números desconhecidos
- Hold Assist, que avisa quando um atendente humano atende a chamada
- Liquid Glass, efeito visual 3D nas transições
- Bluetooth 6
- melhorias em segurança e acessibilidade
Já o 16 Pro Max chegou ao mercado com iOS 18, mas já foi atualizado para o novo sistema. A diferença está no ciclo de suporte: por ser mais recente, o 17 Pro Max deve receber atualizações por mais tempo.
Preço
O iPhone 17 Pro Max chegou ao Brasil partindo de R$ 12.499, podendo chegar a R$ 18.499 na versão de 2 TB. O iPhone 16 Pro Max saiu de fábrica com o mesmo valor, já aparece por valores próximos de R$ 9 mil no varejo online.
A diferença de preço significativa coloca os dois modelos em patamares distintos. O 17 Pro Max é a escolha ideal para quem trabalha com fotografia, vídeo ou precisa de máxima performance e durabilidade no seu smartphone.
Por outro lado, o 16 Pro Max continua sendo um aparelho premium competente para o que promete, para quem não se preocupa em ter um modelo mais antigo e quer pagar um pouco menos em comparação com o lançamento mais recente.
Veja a ficha técnica de ambos os modelos
