iPhone 17 Pro Max x iPhone 16 Pro Max: qual a diferença e o preço dos celulares premium da Apple

A Apple optou por uma mudança de linguagem visual em 2025. O iPhone 17 Pro Max traz um corpo unibody em alumínio forjado, que substitui o titânio usado na geração anterior. A empresa diz que o novo material melhora a rigidez estrutural e ajuda na dissipação térmica, em conjunto com a inédita câmara de vapor, algo que o 16 Pro Max não possuía.