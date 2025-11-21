Incêndio na COP30: confira relatos de quem estava no local

Um incêndio em um dos pavilhões da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, (COP30) interrompeu as negociações e causou tumulto no evento hoje (20), em Belém.
Mais de dez pessoas foram atendidas por inalarem fumaça. Ainda não se sabe o que causou o incêndio, que começou no estande da Zona Azul (Blue Zone), espaço em que negociadores e ministros se reúnem.
Confira relatos sobre o incêndio:
Corre-corre e medo de fumaça
— Começou com uma grande movimentação de pessoas no Pavilhão da Ciência Planetária. Vi um volume grande de pessoas descendo, sendo direcionado para a saída. De repente, começaram alguns apitos e um corre-corre mais intenso. Quando saí do pavilhão, vi um grande movimento de bombeiros saindo para uma área mais distante para pegar extintores. Consegui contribuir levando dois extintores. As pessoas estavam assustadas, correndo um pouco mais. Fiquei um pouco apreensivo com uma dificuldade de sair do pavilhão. Eu estava com um pouco de medo da fumaça, que estava tomando conta do ambiente — disse Diego Brandão, observador que atua na COP, em entrevista ao Jornal Hoje, da TV Globo.
Não teve alarme
— Estamos em um estande de uma marca fazendo um trabalho. E não teve um alarme, não teve alguma coisa sonora, nada. Só as pessoas orientando. Começou aquele no WhatsApp nos grupos, dizendo "sai, que está pegando fogo". Mas, dentro da Green Zone não teve nada, nenhum tipo de [alarme de] incêndio. Foi no boca a boca, as pessoas dizendo: "Olha, vamos sair, porque pegou fogo". Quando as pessoas estavam saindo, aí, sim, as equipes de segurança começaram a pedir para ninguém entrar. Mas as pessoas que já estavam lá dentro só foram orientadas umas pelas outras. Não teve um sinal no celular de emergência, nem um alarme sonoro. Na saída, tinha uma multidão — e o impressionante é que ainda tinha uma multidão lá dentro. Por ter sido feriado, tinha muito mais gente que o habitual no complexo — relatou a funcionária de um estande identificada como Amanda, à GloboNews.
Gritaram que era uma bomba
— Tive que entrar para chamar meu namorado que estava num pavilhão muito próximo. Pensamos naquelas fatalidades do passado que já ocorreram, com a fumaça tóxica. No primeiro momento, gritaram que era uma bomba. Aí, todo mundo começou a se desesperar. O tumulto se causa por isso, né? Tem que pensar primeiro o que está acontecendo, para depois analisar isso aí. Quando vi que era realmente fogo, todos os bombeiros falaram que era para evacuar, que estava pegando fogo. E a labareda começou a subir para o teto. Agora todo mundo está mais calmo. Veio uma chuva para tentar aliviar essa tensão —falou Jennifer, responsável pelo credenciamento na Zona Azul, também ao Jornal Hoje.
Voluntários ajudaram
— Nós estávamos em um evento e, de repente, todo mundo começou a correr em uma certa direção e gritar "fire", fogo. E os bombeiros vieram, deram instrução que era para sair. Evacuamos a área. Vimos fumaça longe quando saímos, porque na Blue Zone, na região dos pavilhões, não tinha cheiro. O pessoal começou meio a filmar, não sabia bem o que tava acontecendo, mas depois os bombeiros vieram, e ficou meio sério. Aí, todo mundo começou a sair em linha. Foi até ordenado, sim. Não tinha um certo protocolo, não teve um alarme, mas já tinha apitos e bombeiros. Acho que deveria ter tido mais um protocolo para pessoas com deficiência. Mas os voluntários que estavam lá – eles estavam, sim, ajudando. Imagino que deveria ter um alarme ou algo mais claro —disse a observadora identificada como Carolina, à GloboNews.