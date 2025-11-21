Incêndio na COP30: confira relatos de quem estava no local

— Estamos em um estande de uma marca fazendo um trabalho. E não teve um alarme, não teve alguma coisa sonora, nada. Só as pessoas orientando. Começou aquele no WhatsApp nos grupos, dizendo "sai, que está pegando fogo". Mas, dentro da Green Zone não teve nada, nenhum tipo de [alarme de] incêndio. Foi no boca a boca, as pessoas dizendo: "Olha, vamos sair, porque pegou fogo". Quando as pessoas estavam saindo, aí, sim, as equipes de segurança começaram a pedir para ninguém entrar. Mas as pessoas que já estavam lá dentro só foram orientadas umas pelas outras. Não teve um sinal no celular de emergência, nem um alarme sonoro. Na saída, tinha uma multidão — e o impressionante é que ainda tinha uma multidão lá dentro. Por ter sido feriado, tinha muito mais gente que o habitual no complexo — relatou a funcionária de um estande identificada como Amanda, à GloboNews.