Censo IBGE nomes e sobrenomes: quais são os mais populares no Brasil

Os nomes Maria e José lideram o topo do ranking dos nomes mais utilizados no Brasil, divulgado nesta terça-feira (4) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Levantamento leva em consideração os dados coletados no censo demográfico de 2022. Ao todo, foram contabilizados 140 mil nomes próprios. Maria registrou uma frequência de 12.284.478, 6,05% da população. Já José, que ocupa o segundo lugar da lista, registrou 5.164.752 pessoas, com percentual de 2,5%.
Nesta edição, também foram contabilizados os sobrenomes. Silva, com 34.030.104 registros, ocupa o topo da lista, que conta com mais de 200 mil sobrenomes.
Top 10 nomes
Feminino
- Maria
- Ana
- Francisca
- Julia
- Antonia
- Juliana
- Adriana
- Fernanda
- Márcia
- Patrícia
Masculino
- José
- João
- Antônio
- Francisco
- Pedro
- Carlos
- Lucas
- Luiz
- Paulo
- Gabriel
Top 10 sobrenomes
- Silva
- Santos
- Oliveira
- Souza
- Pereira
- Ferreira
- Lima
- Alves
- Rodrigues
- Costa
O levantamento completo pode ser acessado na página do IBGE.
Nomes mais registrados de 2020 a 2022
Maria também lidera o ranking mesmo nos nascimentos recentes. De 2020 a 2022 foram 571.118 registros com o nome. Ana ocupa o segundo lugar, com 277.958.
Nos nomes masculinos registrados no mesmo período, a preferência é por João, com 247.068, seguido por Davi e Miguel, com 157.324.
O top 10 é fechado por Pedro, com 148.858, Heitor, com 133.224, Alice, com 118.235 e Laura. com 117.317.
Nomes mais registrados no RS
No Rio Grande do Sul, os nomes Maria e João lideram o ranking, com 323.476 e 166.805 registros, respectivamente.
Dos registrados entre 2020 e 2022, a preferência se deu por Maria e Miguel, com 17.331 e 9.386, respectivamente