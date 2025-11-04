Viral

Levantamento do IBGE
Censo IBGE nomes e sobrenomes: quais são os mais populares no Brasil

Maria lidera a preferência, com mais de 12 milhões de registros, seguida por José, com mais de 5 milhões

Zero Hora

Marcelo Casagrande/Agencia RBS
Foram contabilizados 140 mil nomes próprios.

Os nomes Maria e José lideram o topo do ranking dos nomes mais utilizados no Brasil, divulgado nesta terça-feira (4) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Levantamento leva em consideração os dados coletados no censo demográfico de 2022. Ao todo, foram contabilizados 140 mil nomes próprios. Maria registrou uma frequência de 12.284.478, 6,05% da população. Já José, que ocupa o segundo lugar da lista, registrou 5.164.752 pessoas, com percentual de 2,5%.

Nesta edição, também foram contabilizados os sobrenomes. Silva, com 34.030.104 registros, ocupa o topo da lista, que conta com mais de 200 mil sobrenomes. 

Top 10 nomes

Feminino

  1. Maria
  2. Ana
  3. Francisca
  4. Julia
  5. Antonia
  6. Juliana
  7. Adriana
  8. Fernanda
  9. Márcia
  10. Patrícia

Masculino

  1. José
  2. João
  3. Antônio
  4. Francisco
  5. Pedro
  6. Carlos
  7. Lucas
  8. Luiz
  9. Paulo
  10. Gabriel

Top 10 sobrenomes

  1. Silva
  2. Santos
  3. Oliveira
  4. Souza
  5. Pereira
  6. Ferreira
  7. Lima
  8. Alves
  9. Rodrigues
  10. Costa

O levantamento completo pode ser acessado na página do IBGE.

Nomes mais registrados de 2020 a 2022

Maria também lidera o ranking mesmo nos nascimentos recentes. De 2020 a 2022 foram 571.118 registros com o nome. Ana ocupa o segundo lugar, com 277.958.

Nos nomes masculinos registrados no mesmo período, a preferência é por João, com 247.068, seguido por Davi e Miguel, com 157.324.

O top 10 é fechado por Pedro, com 148.858, Heitor, com 133.224, Alice, com 118.235 e Laura. com 117.317.

Nomes mais registrados no RS

No Rio Grande do Sul, os nomes Maria e João lideram o ranking, com 323.476 e 166.805 registros, respectivamente. 

Dos registrados entre 2020 e 2022, a preferência se deu por Maria e Miguel, com 17.331 e 9.386, respectivamente

