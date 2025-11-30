Homem é morto por leoa após escalar parede de seis metros e entrar em jaula

Um homem foi morto após entrar na jaula de uma leoa no Parque Arruda Câmara, em João Pessoa. O local foi interditado.
De acordo com a prefeitura, um visitante subiu rapidamente uma parede de mais de seis metros, ultrapassou as grades de segurança, usou uma árvore como apoio e conseguiu acessar o recinto da leoa.
O parque estava aberto ao público no momento do incidente. Imagens registradas por visitantes mostram o homem escalando e entrando na jaula.
O zoológico foi fechado, e as visitas estão suspensas. Ainda não há previsão de reabertura.
A Polícia Militar e o Instituto de Polícia Científica da Paraíba (IPC) foram acionados. A prefeitura informou que já iniciou a apuração das circunstâncias do caso, manifestou solidariedade à família da vítima e afirmou que o espaço segue normas técnicas e de segurança.
De acordo com a TV Cabo Branco, o homem tinha transtornos mentais.