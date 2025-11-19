"Hinge": conheça o aplicativo que promete relacionamentos duradouros

O Hinge, aplicativo de relacionamento conhecido pelo slogan "feito para ser deletado", chegou ao Brasil na última segunda-feira (17).
A plataforma promete relações duradouras e incentiva interações que resultem em encontros presenciais. Nada de "só ficar", como destacou a Exame.
Desenvolvido pelo empresário norte-americano Justin McLeod, o aplicativo surgiu em 2012 para contrapor os aplicativos da época, que se limitavam à cultura do "ficar".
Em 2016, a ferramenta assumiu uma abordagem voltada aos encontros mais reflexivos e, desde então, atrai a atenção de usuários interessados em estabelecer conexões autênticas, principalmente a Geração Z. À revista Exame, a presidente e CMO do Hinge, Jackie Santos, afirmou que o aplicativo incentiva as pessoas que estão prontas para algo genuíno.
— Todo usuário merece se sentir apoiado em sua jornada em direção a algo real — disse ele.
Dois anos depois, o Hinge foi adquirido pelo Match Group, empresa que reúne algumas das maiores marcas globais de aplicativos de relacionamento (dating), como o Tinder.
Como funciona o Hinge?
O aplicativo promete conexões que foquem na personalidade e valores de cada pessoa. Conforme a empresa, cada funcionalidade foi pensada para facilitar o desenvolvimento de vínculos reais.
Entre as principais funcionalidades do Hinge, estão:
- Prompts (quebra-gelos): os prompts são perguntas ou frases pré-definidas que incentivam a interação. Cada perfil precisa conter ao menos três respostas aos quebra-gelos. Por exemplo: "A gente vai se dar bem se...". Junto com os textos e imagens, os usuários podem adicionar áudios e vídeos às respostas;
- Metas de relacionamento: o recurso permite que os usuários indiquem o tipo de relação que buscam. O usuário ainda pode descrever sua meta de relacionamento com as próprias palavras;
- Áudios: os usuários podem mandar mensagens de voz para tornar as interações mais naturais;
- "Sua vez": função que lembra o usuário de retomar a conversa, para estimular a continuidade do assunto (e para evitar o ghosting);
- Limites do "sua vez": exige que o usuário responda ou finalize interações anteriores antes de iniciar novas conexões;
- "A gente se conheceu": pesquisa enviada aos usuários após um encontro, para entender se houve interesse mútuo em continuar o contato.
Expansão para o Brasil
Depois do crescimento do aplicativo em países como Estados Unidos, Reino Unido e Austrália, o Hinge chega ao Brasil para marcar a segunda leva de sua expansão na América Latina. A primeira ocorreu em setembro deste ano, com o início das atividades no México.
— Com o lançamento do Hinge no Brasil, estamos empolgados em ajudar os usuários de aplicativos do maior país da América Latina a construir relacionamentos reais e duradouros. O Brasil é conhecido por sua receptividade e autenticidade, e esses valores se alinham perfeitamente à missão do Hinge de promover conexões significativas — afirmou Justin McLeod à revista Exame.
Ambiente livre e diverso
No Brasil, a empresa disponibilizará mais de 50 opções de identidade de gênero e 21 categorias de orientação sexual, o que permite que os usuários definam seus perfis de forma mais alinhada à sua vivência.
Além disso, o perfil dos usuários pode ser configurado com prompts (os quebra-gelos) e preferências que indicam valores individuais, objetivos de vida, religião e até signos do zodíaco.
A empresa anunciou que deseja criar um ambiente que priorize a segurança e inclusão dos usuários, com foco na representatividade e liberdade de expressão.
Políticas de segurança
Segundo a empresa, são oferecidas funcionalidades específicas para prevenir experiências negativas para os usuários, que incluem verificação de selfie, filtros de comentários e lembretes voltados ao incentivo de comportamentos respeitosos.
Como baixar o Hinge?
O Hinge está disponível para ser baixado gratuitamente na App Store e Google Play.
