25 marcas de azeite foram proibidas no Brasil em 2025; saiba quais

O total de 25 marcas de azeite tiveram lotes vetados ou foram proibidas após ações do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em 2025. A proibição mais recente ocorreu nesta quarta-feira (12), de lotes das marcas Royal, a Godio, La Vitta e Santa Lucia.
Segundo o governo federal, o azeite é o segundo produto mais falsificado no Brasil, ficando atrás apenas dos pescados. As marcas proibidas não cumpriam os requisitos de qualidade e pureza definidos pela legislação nacional.
Principais motivos para proibição de marca
Para justificar a proibição da venda das marcas, o governo federal estabelece uma série de normas, entre elas:
- importação e distribuição por empresas sem CNPJ no Brasil;
- adulteração/falsificação;
- presença de óleos vegetais no produto;
- não atendimento às exigências sanitárias para suas instalações;
- não atendimento a padrões de rotulagem;
- falta de licenciamento junto à autoridade sanitária competente;
- incerteza sobre origem ou composição do produto.
As informações são do g1.
O que fazer para se proteger
Para evitar a compra de azeites fraudados, o Mapa orienta aos consumidores que se atentem aos seguintes critérios do produto:
- Data de fabricação;
- Validade;
- Armazenamento;
- Lacre;
- Embalagem;
Caso a compra já tenha sido efetuada, o governo instrui que o consumo seja interrompido e que o consumidor acione o Código de Defesa do Consumidor para solicitar a substituição do produto. O estabelecimento que fez a venda também pode ser responsabilizado. A denúncia pode ser feita na plataforma Fala.BR.
Confira as 25 marcas de azeite proibidas pela Anvisa
- Azapa
- Doma
- Alonso
- Quintas D'Oliveira
- Almazara
- Escarpas das Oliveiras
- La Ventosa
- Grego Santorini
- San Martín
- Castelo de Viana
- Terrasa
- Casa do Azeite
- Terra de Olivos
- Alcobaça
- Villa Glória
- Santa Lucia
- Campo Ourique
- Málaga
- Serrano
- Vale dos Vinhedos
- Los Nobles
- Ouro Negro
- Royal
- Godio
- La Vitta
Buscas disparam no Google Trends
Com o comunicado do Governo sobre as marcas de azeite, as buscas pelo assunto dispararam no Google Trends. Veja no gráfico abaixo: