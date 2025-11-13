Viral

Segurança alimentar
Notícia

25 marcas de azeite foram proibidas no Brasil em 2025; saiba quais

Produtos foram vetados por diversos motivos, inclusive por adulteração; veja o que fazer para se proteger 

Zero Hora

Ricardo Wolffenbüttel/Agencia RBS
Marcas de azeite foram proibidas no Brasil em 2025.

O total de 25 marcas de azeite tiveram lotes vetados ou foram proibidas após ações do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em 2025. A proibição mais recente ocorreu nesta quarta-feira (12), de lotes das marcas Royal, a Godio, La Vitta e Santa Lucia. 

Segundo o governo federal, o azeite é o segundo produto mais falsificado no Brasil, ficando atrás apenas dos pescados. As marcas proibidas não cumpriam os requisitos de qualidade e pureza definidos pela legislação nacional.  

Principais motivos para proibição de marca

Para justificar a proibição da venda das marcas, o governo federal estabelece uma série de normas, entre elas: 

  • importação e distribuição por empresas sem CNPJ no Brasil;
  • adulteração/falsificação;
  • presença de óleos vegetais no produto;
  • não atendimento às exigências sanitárias para suas instalações;
  • não atendimento a padrões de rotulagem;
  • falta de licenciamento junto à autoridade sanitária competente;
  • incerteza sobre origem ou composição do produto.

As informações são do g1.

O que fazer para se proteger

Para evitar a compra de azeites fraudados, o Mapa orienta aos consumidores que se atentem aos seguintes critérios do produto: 

  • Data de fabricação;
  • Validade;
  • Armazenamento;
  • Lacre;
  • Embalagem;

Caso a compra já tenha sido efetuada, o governo instrui que o consumo seja interrompido e que o consumidor acione o Código de Defesa do Consumidor para solicitar a substituição do produto. O estabelecimento que fez a venda também pode ser responsabilizado. A denúncia pode ser feita na plataforma Fala.BR.

Confira as 25 marcas de azeite proibidas pela Anvisa

  1. Azapa
  2. Doma
  3. Alonso
  4. Quintas D'Oliveira
  5. Almazara
  6. Escarpas das Oliveiras
  7. La Ventosa
  8. Grego Santorini
  9. San Martín
  10. Castelo de Viana
  11. Terrasa
  12. Casa do Azeite
  13. Terra de Olivos
  14. Alcobaça
  15. Villa Glória
  16. Santa Lucia
  17. Campo Ourique
  18. Málaga
  19. Serrano
  20. Vale dos Vinhedos
  21. Los Nobles
  22. Ouro Negro
  23. Royal
  24. Godio
  25. La Vitta

Buscas disparam no Google Trends

Com o comunicado do Governo sobre as marcas de azeite, as buscas pelo assunto dispararam no Google Trends. Veja no gráfico abaixo:

Reprodução/Google Trends


