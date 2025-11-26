Golpe no WhatsApp usa compartilhamento de tela para roubar dados dos usuários; saiba como se proteger

— Esse tipo de ataque é extremamente perigoso porque se apoia na confiança e na pressa. Quando a vítima compartilha a tela, o criminoso passa a ter acesso total a códigos de autenticação, notificações e senhas em tempo real. É como entregar o dispositivo na mão do golpista, sem ele precisar instalar nada — disse Hugo Santos ao Techtudo, diretor de Inteligência de Ameaças da ISH Tecnologia.