Gaúcho viraliza ao mostrar a simplicidade de praia tranquila do RS: "É vibe de interior no litoral"

A praia de Quintão, em Palmares do Sul, já fazia parte das férias da família do criador de conteúdo Ari Gavlinski. Mas foi durante uma temporada recente que o morador do bairro Olaria, em Canoas, percebeu que aquele cotidiano simples tinha potencial para virar conteúdo nas redes.
Ele começou a gravar vídeos despretensiosos sobre o balneário. Em pouco tempo, a audiência cresceu: são diversas publicações que ultrapassam as 200 mil visualizações e centenas de comentários de quem reconhece no litoral gaúcho um pedaço da própria memória.
— As coisas aconteceram muito rápido. Eu comecei a gravar em julho, de forma bem caseira, e de repente as pessoas passaram a me parar na rua dizendo "tu é o guri de Quintão" — conta Ari, de 29 anos.
Simplicidade
Instrutor de trânsito e formado em gestão comercial, ele diz não ter experiência acadêmica em comunicação. O que aparece nos vídeos, reforça ele, vem mais do sentimento do que de qualquer técnica.
Nos vídeos, apresenta detalhes que fazem parte da rotina local, como a travessia na ponte de madeira até a praia, o crepe clássico do litoral e até os passeios noturnos na Avenida Esparta, coração do balneário.
— Eu sempre gostei dessa simplicidade. Quintão tem uma vibe de interior no litoral, sabe? Isso me lembra muito a chácara do meu avô, onde eu dormia profundamente quando era criança. Lá em Quintão eu consigo sentir isso de novo. Nas férias, eu dormia dez horas por noite, algo que na cidade é impossível — relata.
Descoberta inesperada da família
A ligação com Quintão começou em 2020, quando a família buscava um lugar para comprar uma casa na praia.
Isso porque, na época, Luciana, mãe de Ari, havia sido demitida durante a pandemia e, com economias apertadas, pesquisaram diferentes balneários do Litoral Norte. Queriam realizar um sonho antigo, relata ele.
Procuraram em diversas praias, mas a opção mais acessível acabou sendo a que menos conheciam: Quintão. Ao chegarem para visitar o terreno, se surpreenderam.
— A gente tinha referências de outras pessoas, na maioria das vezes negativas, mas quando fomos conhecer vimos uma praia calma, arborizada e muito acolhedora. Tinha idosos descansando, famílias na rua, pescaria na lagoa. Era um lugar muito mais bonito e tranquilo do que imaginávamos — lembra.
Quintão virou assunto nas redes
Os vídeos começaram a atrair comentários de moradores, veranistas e até gaúchos que vivem fora do Brasil. Muitos escreveram lembrando da infância, das primeiras férias e de casas que já não existem mais.
Uma seguidora contou ver de longe, na França, as ruas onde passou boa parte da juventude. Outro relembrou o crepe do "Tio Feito", famoso nos anos 1990.
— Quando eu vi gente de outros países comentando sobre lembranças de Quintão, meu coração ficou aquecido. Acho que a mensagem chegou porque muita gente tem memória afetiva desse lugar. Muita gente se viu nos meus vídeos — afirma.
Esse retorno fez Ari entender o caminho que quer seguir no conteúdo: registrar cenários que fazem parte da cultura e da identificação dos gaúchos.
— Eu não preciso falar de praias famosas. Se a pessoa é feliz indo para Quintão com a família, isso já vale muito. Não faz sentido deixar de aproveitar por preconceito — diz.
Planos para o verão
Ari pretende voltar a Quintão na próxima temporada e continuar gravando, agora com mais ideias e atenção ao tipo de registro que aproximou o público.
— A intenção é seguir nessa vibe. Mostrar o que eu vivo, o que eu gosto e o que representa o Rio Grande do Sul para mim. Vou seguir gravando em Quintão e em outros lugares que tenham essa energia acolhedora — reforça.
Enquanto isso, planeja ampliar a atuação nas redes sociais. O conteúdo, garante, continuará sendo o mesmo: espontâneo, afetivo e diretamente ligado à memória dos gaúchos.
— Meus vídeos são puro sentimento. Busco tratar com carinho, tradicionalidade e mostrar como é viver no nosso Estado — resume.
Fique por dentro do que é notícia no RS, no Brasil e no mundo: baixe o app de GZH e acompanhe a Rádio Gaúcha de graça no seu celular.