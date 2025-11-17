Galaxy S26: o que esperar e qual deve ser o preço da nova geração de celulares da Samsung

Segundo o site Sammy Fans, o Galaxy S26 deve manter o mesmo valor sugerido do antecessor nos Estados Unidos: US$ 799 (cerca de R$ 4,2 mil) na versão básica. O modelo S26+ deve partir de US$ 1.000 (equivalente a R$ 5,3 mil), enquanto o S26 Ultra permanece estimado em torno de US$ 1.299 (próximo a R$ 6,8 mil), cifras que mantêm a marca alinhada ao patamar de concorrentes diretas, como Apple e Google.