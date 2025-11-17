Galaxy S26: o que esperar e qual deve ser o preço da nova geração de celulares da Samsung

Com o fim do ano se aproximando, começam a surgir relatos sobre a próxima geração de celulares premium da Samsung. A empresa costuma abrir o ano com o anúncio de seus topos de linha, tradicionalmente entre meados de janeiro e o início de fevereiro, mas rumores apontam que a família Galaxy S26 pode estrear mais tarde do que o habitual.
Documentos de bastidores divulgados na Coreia do Sul indicam que o Galaxy Unpacked poderá ocorrer somente no final de fevereiro, em San Francisco, segundo a Forbes, empurrando o início das vendas para a primeira semana de março de 2026. A mudança no calendário estaria ligada à reorganização da linha.
Depois da recepção abaixo do esperado do Galaxy S25 Edge, a Samsung teria decidido cancelar a versão S26 Edge e retomar a formação clássica com três modelos: Galaxy S26, Galaxy S26+ e Galaxy S26 Ultra. A indefinição interna teria atrasado etapas de produção e levado à revisão do cronograma. Veja a seguir os principais rumores da nova linha.
O que muda na linha Galaxy S26?
Visual discreto e corpo mais leve
Os primeiros vazamentos indicam um design bastante parecido com o da atual geração. O leaker Ice Universe, conhecido por antecipar detalhes de aparelhos da coreana, afirma que a Samsung trabalha em um corpo mais fino, inclusive mais leve que a linha iPhone 17, da Apple.
Segundo o vazamento, o Galaxy S26 deve pesar 164 gramas, o S26+ chegará a 191 gramas e o S26 Ultra ficará em 214 gramas. Na comparação direta com a geração S25, porém, apenas o Ultra ficaria mais leve: perderia quatro gramas em relação ao antecessor. O S26 e o S26+ tenderiam a ganhar de um a dois gramas.
Os vazamentos apontam ainda que o Ultra pode ganhar bordas mais arredondadas, num visual que lembra alguns elementos dos novos iPhones, além de uma nova opção de cor laranja.
Tela maior e mais brilhante
Segundo os rumores, a Samsung pretende ampliar discretamente a tela do modelo básico para 6,27 polegadas e adotar painéis M14 OLED em toda a linha, o mesmo tipo usado pela Apple e pelo Google em seus modelos premium. A tecnologia deve garantir brilho mais alto e melhor eficiência energética.
Para o Galaxy S26 Ultra, o tamanho da tela permanece em 6,9 polegadas, mas o aparelho pode ganhar pequenas alterações de altura e largura, mantendo um peso menor.
Snapdragon ou Exynos?
Um dos pontos ainda em aberto diz respeito ao chip que equipará a nova geração. A expectativa é de que a Samsung siga com o Snapdragon, desta vez equipando o 8 Elite Gen 5 na nova geração de smartphones.
No entanto, parte dos vazamentos indica que, diferentemente da atual geração, Galaxy S26 e S26+ poderiam usar o Exynos 2600 em vários mercados, com as versões Snapdragon restritas a regiões como Estados Unidos e China. Há inclusive rumores, menos prováveis, de que o Ultra também poderia receber o chip próprio da Samsung.
Câmeras: sensor maior e telefoto mais ambiciosa
As mudanças mais visíveis devem aparecer no conjunto fotográfico, segundo o site Tom's Guide. O Galaxy S26 manteria o sensor principal de 50 megapixels, mas com captador maior, capaz de registrar mais luz e melhorar fotos em baixa luminosidade. O modelo deve ganhar também uma ultrawide de 50 MP, substituindo o sensor atual.
No Galaxy S26 Ultra, os rumores são mais ousados:
- possível câmera telefoto de 200 MP com zoom óptico de 5x
- segunda telefoto de 50 MP com aproximação de 3,5x
- existem especulações sobre um sensor principal de até 324 MP
- outra novidade pode ser o retorno do diafragma variável, recurso que desapareceu da linha desde 2019 e que permitiria ao Ultra alternar automaticamente a entrada de luz conforme o ambiente
- apesar das novidades, a câmera frontal permaneceria a mesma usada desde o Galaxy S23.
Bateria e carregamento devem ter melhorias limitadas
A Samsung chegou a avaliar o uso de baterias com química de silício-carbono, capazes de oferecer capacidade maior em dimensões menores. Mas rumores mais recentes esfriaram essa expectativa.
Os relatos mais fortes apontam que:
- o S26 Ultra pode manter os 5.000 mAh, apesar de versões preliminares sugerirem até 7.000 mAh
- os modelos menores devem ficar próximos da capacidade atual
- carregamento de 60 W pode finalmente substituir o padrão de 45 W do Ultra
- versões básicas podem continuar limitadas a 25 W
- a linha deve ganhar suporte completo ao Qi2, nova geração do carregamento sem fio magnético.
Software com mais IA e novas parcerias
A nova geração deve rodar o One UI 8.5, interface construída sobre o Android 16, e que coloca a Galaxy AI como protagonista do conjunto de recursos. A empresa já confirmou que trabalha para ampliar o ecossistema de inteligência artificial e negocia a integração de outros chatbots além do Bixby e Gemini. Um acordo com a Perplexity, que incluiria inclusive investimento da sul-coreana na startup, estaria em discussão.
Nas últimas semanas, versões de teste indicaram que a Samsung está revisando o próprio visual da One UI. Após apostar em ícones 3D com sombras fortes, efeitos de profundidade e tonalidades mais chamativas, um estilo que dividiu opiniões entre os usuários, a empresa estaria optando por adotar um "rumo mais contido".
O conjunto recente de capturas vazadas mostra que o software está migrando novamente para um design mais plano e minimalista, semelhante ao visto na One UI 8, mas mantendo uma leve sensação de relevo para não perder o "caráter de modernidade".
Vale ressaltar, porém, que a Samsung experimenta diferentes estilos até definir a versão final, o que significa que algumas escolhas podem mudar até o lançamento da linha Galaxy S26.
Quando chega o Galaxy S26?
A Samsung abre tradicionalmente o calendário de lançamentos do setor entre a segunda quinzena de janeiro e o início de fevereiro.
Para 2026, porém, essa rotina deve mudar. Informações divulgadas pela imprensa sul-coreana apontam que a empresa prepara o próximo Galaxy Unpacked para 25 de fevereiro, poucos dias antes do início do Mobile World Congress (MWC), em Barcelona.
Se o novo planejamento for confirmado, a linha Galaxy S26 deve desembarcar nas lojas na primeira semana de março de 2026, um intervalo maior do que o habitual entre anúncio e chegada ao varejo.
Segundo o site Sammy Fans, o Galaxy S26 deve manter o mesmo valor sugerido do antecessor nos Estados Unidos: US$ 799 (cerca de R$ 4,2 mil) na versão básica. O modelo S26+ deve partir de US$ 1.000 (equivalente a R$ 5,3 mil), enquanto o S26 Ultra permanece estimado em torno de US$ 1.299 (próximo a R$ 6,8 mil), cifras que mantêm a marca alinhada ao patamar de concorrentes diretas, como Apple e Google.
Para o mercado brasileiro, ainda não há informações sobre preços.
