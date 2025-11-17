"Frankenstein": Guillermo del Toro revela detalhes sobre os bastidores do filme 

A nova adaptação do clássico Frankenstein, de Mary Shelley, feita pelo diretor Guillermo del Toro, está em alta na Netflix. A produção reúne nomes como Jacob Elordi, Oscar Isaac e Mia Goth e já é cotada para o Oscar de 2026.
O diretor e o elenco participaram de um bate-papo com jornalistas sobre os bastidores do filme, desde o processo de criação dos personagens até a rotina no set de gravação.
Guillermo del Toro destaca influência de sua vida na releitura
Toro explicou que a construção da narrativa, especialmente os elementos da dinâmica entre pai e filho — um dos temas centrais da obra — foi elaborada mais com base em sua própria vivência do que com influências da psicanálise tradicional.
— Acho que isso foi mais influenciado por meu pai e eu, e por mim e meus filhos, do que por Freud — declarou.
O diretor também brincou ao dizer que Freud não teria problemas com ele, já que se considera de fácil leitura.
A importância do momento certo
Guillermo destacou que o momento exato de mostrar a Criatura ao público é essencial para manter a atenção do telespectador.
— A chave da revelação é mostrar somente aquilo que o público não aguenta mais esperar para ver. Se você revela cedo demais, eles não ligam; se revela tarde demais, eles se cansam. Então, você tem que ser lúdico — finalizou o diretor.
Jacob Elordi e a transformação da Criatura
O ator Jacob Elordi, que interpreta a Criatura, se inspirou na dança japonesa butoh, conhecida como "a dança para reanimar um cadáver", para trabalhar na sua performance. Elordi também disse esperar que a audiência enxergue a humanidade em seu personagem:
— Espero empatia. Todos nós nascemos como essa Criatura nesse mundo, antes de tomarmos consciência — falou.
Durante o período de gravação, o ator passava por uma preparação de cerca de 11 horas diárias para que a maquiagem da Criatura ficasse pronta. No set, ele sustentava 42 próteses pelo corpo todo, sendo 14 delas só na cabeça e pescoço. A Netflix disponibilizou um vídeo do processo:
Oscar Isaac elogia direção de del Toro
Oscar Isaac, ator que interpreta Victor Frankenstein, falou que se surpreendeu com a postura de del Toro no set. Devido ao estilo detalhista do diretor, Isaac admitiu que esperava alguém controlador para dirigir o filme. No entanto, del Toro deixou que a criação fosse um experimento livre.
E quanto a Victor Frankenstein?
Segundo Isaac, a essência de Victor permanece estática.
— Ele não se transforma. Ele continua sendo a criança ferida. Em qualquer reação, ele ainda tem nove anos de idade — disse.
