Final explicado de "O Agente Secreto": entenda o desfecho do filme

Aposta do Brasil para o Oscar 2026, o filme O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, estreou em novembro nos cinemas brasileiros e conta a história de Marcelo (Armando), um ex-professor universitário que tenta recomeçar a vida em plena época de Ditadura Militar no país, em 1977.
O filme reúne diversos nomes de peso no elenco, como Wagner Moura (Marcelo/Armando), Udo Kier (Hans), Maria Fernanda Cândido (Elza), Roney Villela (Augusto), Gabriel Leone (Bobbi) e Luciano Chirolli (Girotti), e encerra com um final não convencional que gerou certa dúvida no público. Mas, afinal, o que acontece no fim de O Agente Secreto?
Final de O Agente Secreto é sangrento
Durante o andamento do filme, o público acompanha Marcelo (cujo nome verdadeiro é Armando) tentar se infiltrar na sociedade como um cidadão comum para fugir dos olhos de Girotti, o empresário com quem ele se desentendeu. Ao lado de Elza, Marcelo arquiteta um plano para fugir do Brasil com seu filho, Fernando, mas não sabe que Girotti já contratou assassinos de aluguel (Bobbi e Augusto) para matá-lo.
O ápice do filme ocorre quando Marcelo está sendo perseguido pelos matadores. No fim, a correria termina em um banho de sangue, mas o protagonista sobrevive, pelo menos até o final revelado. Marcelo consegue fugir e chamar o delegado local para resolver a situação, mas na sequência some da tela.
Qual é o destino de Marcelo?
Após o conflito, a trama salta para anos no futuro, em que pesquisadoras universitárias resgatam a trajetória de Marcelo por meio de depoimentos registrados em fitas cassetes e documentos. É só então que se descobre que, apesar de Marcelo ter conseguido escapar do tiroteio com os assassinos contratados por Girotti, ele morreu ainda em 1977, vítima do regime militar.
A morte do protagonista não é mostrada em nenhuma cena. Tudo o que há é uma foto de um jornal digitalizado, que mostra o corpo de Marcelo deitado sobre o asfalto, baleado.
Como ficou Fernando?
Já na época pós-Ditadura, uma das pesquisadoras, Flávia, vai até Recife se encontrar com Fernando (também interpretado por Wagner Moura), o filho de Marcelo, que agora trabalha em um hemocentro.
Na conversa, Flávia entrega a Fernando um pen drive com todos os arquivos e gravações sobre Marcelo. O filme não deixa claro, no entanto, se Fernando ouviu ou não o conteúdo.
Diretor Kleber Mendonça Filho explica o final de O Agente Secreto
Em entrevista coletiva, o diretor do filme, Kleber Mendonça Filho, revelou que tentou escrever um final mais "convencional" para O Agente Secreto, mas desistiu.
— Eu tentei escrever algo mais tradicional e não consegui passar nem da primeira página — falou.
Ele ainda comenta que o desfecho do filme reflete sua vivência familiar.
— Sendo eu um jornalista que já descobriu muita coisa em arquivos, filho de uma historiadora, faz total sentido que o filme caminhe para onde caminha. É uma escolha muito forte, muito sentimental — explicou.
O Agente Secreto continua em cartaz nos cinemas.
