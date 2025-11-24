Final explicado de "O Agente Secreto": entenda o desfecho do filme

Durante o andamento do filme, o público acompanha Marcelo (cujo nome verdadeiro é Armando) tentar se infiltrar na sociedade como um cidadão comum para fugir dos olhos de Girotti, o empresário com quem ele se desentendeu. Ao lado de Elza, Marcelo arquiteta um plano para fugir do Brasil com seu filho, Fernando, mas não sabe que Girotti já contratou assassinos de aluguel (Bobbi e Augusto) para matá-lo.