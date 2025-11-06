Entenda a polêmica envolvendo prefeito que anunciou controle de visitantes em Florianópolis

O posto da Assistência Social na rodoviária de Florianópolis funciona há cerca de dois anos. A equipe permanece no local para orientar e apoiar pessoas que chegam à cidade. Não há abordagem de todos os passageiros, o atendimento é realizado apenas quando a própria pessoa procura o posto em busca de ajuda. A partir desse contato, são feitos os encaminhamentos necessários para a rede socioassistencial. O objetivo é oferecer apoio a quem precisa e identificar situações em que outros municípios enviam pessoas em situação de rua para Florianópolis de forma irregular.