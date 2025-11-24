Ex-Ken Humano desabafa e pede socorro após acidente: "À beira de me tornar um morador de rua"

Felipe Máximo, 21 anos, conhecido como ex-Ken Humano, diz que vive uma crise financeira e teme acabar morando na rua. Felipe afirma que não consegue pagar as contas e que já precisou de ajuda de uma ONG para se alimentar. Atualmente ele trabalha como porteiro em uma obra, sem carteira assinada.
Em suas redes sociais, Felipe anunciou o fim de sua fase como "Ken-Humano" e contou que busca oportunidades de trabalho para reconstruir a vida.
Quem é o ex-Ken-Humano
Felipe Máximo Dias de Oliveira, conhecido como Felipe Adam ou Mr. Adam, ficou popular na internet ao compartilhar conteúdos sobre sua transformação para ficar parecido com o boneco Ken.
Em 2020, Felipe contou ao g1 que planejava se submeter a 42 procedimentos cirúrgicos para que pudesse ficar cada vez mais parecido com o personagem.
Em setembro de 2021, ele compartilhou nas redes que havia abandonado o sonho das modificações corporais, embora ainda use maquiagem para se assemelhar ao boneco Ken.
O acidente
Felipe se feriu recentemente após sofrer um acidente doméstico. Ele caiu no banheiro de sua casa e quase bateu a cabeça no vaso sanitário.
— Sofri um acidente doméstico, o que afetou ainda mais minha retomada profissional — disse ao g1. A queda o obrigou a levar pontos na boca. Embora a família saiba da situação, ninguém conseguiu ajudá-lo.
— Estou tomando remédio e procurando dentista porque acredito que vou precisar de cirurgia — disse.
O sonho versus o mercado de trabalho
Felipe relatou que enfrenta problemas financeiros e dificuldade para se recolocar no mercado de trabalho. Ele já trabalhou como auxiliar de pedreiro e frentista em posto de combustíveis, mas afirma que o ambiente se tornou hostil após seus colegas descobrirem que ele foi conhecido como Ken-Humano.
— Até então eu tenho tampado o sol com a peneira e, mesmo agora estando trabalhando (sem carteira de trabalho) como porteiro em uma construção civil, me vejo à beira de me tornar um morador de rua, pois não tenho ninguém para contar ou ajudar — desabafou.
O sonho atual de Felipe é estudar aviação e se tornar comissário de bordo, em um emprego com carteira assinada para se sentir seguro em relação a moradia e alimentação. Sua situação atual, no entanto, dificulta o alcance de seus objetivos.
