Estudo mostra que inflamação no cérebro pode ser chave do Alzheimer

Pesquisa indica que acúmulo das proteínas na região pode influenciar desenvolvimento da doença

Agência Brasil

Nomad_Soul/adobe.stock.com
Imagem de ressonância magnética cerebral.

Um estudo conduzido pelo laboratório do neurocientista Eduardo Zimmer, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), indica que o cérebro precisa apresentar inflamação para que o Alzheimer se instale e avance. O estudo é apoiado pelo Instituto Serrapilheira.

De acordo com o artigo publicado na revista Nature Neuroscience, o acúmulo das proteínas tau e beta-amiloide só desencadeia a reação dos astrócitos — células envolvidas na sinapse, ou comunicação entre neurônios e outras células — quando a microglia, célula de defesa do cérebro, também está ativada.

— Quando se diz que essas proteínas se acumulam no cérebro, queremos dizer que elas formam grumos insolúveis no cérebro, ou seja, umas pedrinhas mesmo. Essas duas células [astrócitos e microglias] coordenam a resposta imune do cérebro e nós já sabíamos que essas pedrinhas de proteínas fazem com que essas células respondam mudando para um estado reativo. Quando essas células estão reativas, o cérebro está inflamado — explicou Zimmer.

Comunicação celular e progressão do Alzheimer

Conforme o professor, essas evidências já haviam sido observadas em animais e em cérebros pós-mortem, mas nunca havia sido possível registrar essa comunicação celular em pacientes vivos. O avanço só foi alcançado graças ao uso de marcadores, incluindo exames de imagem de última geração e biomarcadores ultrassensíveis.

— Nós já sabíamos que a placa beta-amilóide [as pedrinhas que causam a inflamação] fazia o astrócito ficar reativo. O que não sabíamos é que para a doença se estabelecer a microglia também tinha que estar reativa. Então, com esses dois ativos, o astrócito se associa à placa beta-amilóide. Se o astrócito estiver reativo e a microglia não, nada acontece. Nesse contexto das duas células ativas, conseguimos explicar toda a progressão da doença com os outros marcadores, de amiloide e de tau até 76% da variância na cognição — disse.

Zimmer destacou que não se sabe exatamente o que causa o aparecimento da placa beta-amiloide, mas sabe-se que diversos fatores de risco e a combinação entre genética e exposições ao longo da vida (exposoma) influenciam. Quanto mais exposições positivas, menores são as chances de desenvolver Alzheimer no futuro.

Fatores de risco, prevenção e tratamento

Entre as condições que aumentam as chances de desenvolver Alzheimer estão tabagismo, alcoolismo, sedentarismo e obesidade, entre outros. Em contrapartida, a prática regular de atividades físicas, uma alimentação equilibrada, sono de qualidade e estímulos intelectuais contribuem para a prevenção da doença.

A descoberta contribui para uma visão nova de tratamento para a doença, já que nos últimos anos a ideia era a de desenvolver fármacos que agissem nas placas beta-amilóides. A nova perspectiva sugere que pode ser necessário desenvolver medicamentos que consigam interromper a comunicação entre os astrócitos e as microglias.

— Então a ideia é a de que, além de tirar as ‘pedrinhas’, vamos precisar acalmar essa informação no cérebro, acalmar esse diálogo entre as duas células — explicou.

