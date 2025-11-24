Estudo mostra que inflamação no cérebro pode ser chave do Alzheimer

Um estudo conduzido pelo laboratório do neurocientista Eduardo Zimmer, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), indica que o cérebro precisa apresentar inflamação para que o Alzheimer se instale e avance. O estudo é apoiado pelo Instituto Serrapilheira.
De acordo com o artigo publicado na revista Nature Neuroscience, o acúmulo das proteínas tau e beta-amiloide só desencadeia a reação dos astrócitos — células envolvidas na sinapse, ou comunicação entre neurônios e outras células — quando a microglia, célula de defesa do cérebro, também está ativada.
— Quando se diz que essas proteínas se acumulam no cérebro, queremos dizer que elas formam grumos insolúveis no cérebro, ou seja, umas pedrinhas mesmo. Essas duas células [astrócitos e microglias] coordenam a resposta imune do cérebro e nós já sabíamos que essas pedrinhas de proteínas fazem com que essas células respondam mudando para um estado reativo. Quando essas células estão reativas, o cérebro está inflamado — explicou Zimmer.
Comunicação celular e progressão do Alzheimer
Conforme o professor, essas evidências já haviam sido observadas em animais e em cérebros pós-mortem, mas nunca havia sido possível registrar essa comunicação celular em pacientes vivos. O avanço só foi alcançado graças ao uso de marcadores, incluindo exames de imagem de última geração e biomarcadores ultrassensíveis.
— Nós já sabíamos que a placa beta-amilóide [as pedrinhas que causam a inflamação] fazia o astrócito ficar reativo. O que não sabíamos é que para a doença se estabelecer a microglia também tinha que estar reativa. Então, com esses dois ativos, o astrócito se associa à placa beta-amilóide. Se o astrócito estiver reativo e a microglia não, nada acontece. Nesse contexto das duas células ativas, conseguimos explicar toda a progressão da doença com os outros marcadores, de amiloide e de tau até 76% da variância na cognição — disse.
Zimmer destacou que não se sabe exatamente o que causa o aparecimento da placa beta-amiloide, mas sabe-se que diversos fatores de risco e a combinação entre genética e exposições ao longo da vida (exposoma) influenciam. Quanto mais exposições positivas, menores são as chances de desenvolver Alzheimer no futuro.
Fatores de risco, prevenção e tratamento
Entre as condições que aumentam as chances de desenvolver Alzheimer estão tabagismo, alcoolismo, sedentarismo e obesidade, entre outros. Em contrapartida, a prática regular de atividades físicas, uma alimentação equilibrada, sono de qualidade e estímulos intelectuais contribuem para a prevenção da doença.
A descoberta contribui para uma visão nova de tratamento para a doença, já que nos últimos anos a ideia era a de desenvolver fármacos que agissem nas placas beta-amilóides. A nova perspectiva sugere que pode ser necessário desenvolver medicamentos que consigam interromper a comunicação entre os astrócitos e as microglias.
— Então a ideia é a de que, além de tirar as ‘pedrinhas’, vamos precisar acalmar essa informação no cérebro, acalmar esse diálogo entre as duas células — explicou.