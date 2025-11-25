Viral

"Estilo MSN"? Nova função chega ao WhatsApp; entenda

Recurso permite fixar recados no perfil e no topo das conversas do aplicativo

Zero Hora

FABIO PRINCIPE/stock.adobe.com/cemil adakale / stock.adobe.com
O recurso funciona quase como uma extensão do "Status"

Uma nova função chegou no WhatsApp. O “Recado”, que nos primeiros anos do aplicativo servia só para indicar estados básicos como “ocupado” ou “disponível”, volta reformulado — e com uma pegada que lembra bastante os “status pessoais” do antigo MSN, aqueles usados pelos usuários para deixar indiretas para o crush, trechos de música ou avisos rápidos para os contatos.

A atualização permite fixar mensagens curtas no perfil, com mais opções de personalização e integração ao visual atual do aplicativo. O recurso funciona quase como uma extensão do "Status", mas de forma mais imediata. 

O que há de novo na função "Recado"?

O "Recado" deixa de ser apenas uma linha perdida nas informações do perfil. Ele aparecerá em destaque no topo das conversas individuais e também na página do usuário. 

Com uma frase curta, dá para avisar por que você não pode responder na hora ou então chamar atenção para um assunto específico. A dinâmica também ficou mais prática: tocar no "Recado" de outra pessoa abre direto uma conversa a partir daquela mensagem.

A duração padrão é de 24 horas, mas o usuário pode encurtar ou estender esse período nas configurações, na opção “Definir Recado”. Também é possível escolher quem poderá visualizar o texto, ajustando tudo na área de privacidade para exibir apenas a contatos ou a grupos específicos.

Como ativar a função

Confira o passo a passo de como utilizar:  

  • Abra o WhatsApp e entre em Configurações
  • Toque em “Definir Recado”. Escreva a frase curta, escolha a duração e ajuste quem poderá ver o texto nas configurações de privacidade
  • O "Recado" passa a aparecer automaticamente no topo das conversas e no seu perfil. 

A novidade começou a ser liberada nesta quinta-feira (20) para usuários de Android e iPhone (iOS). A recomendação é manter o app atualizado para que o recuso apareça assim que for disponibilizado.

