"Estilo MSN"? Nova função chega ao WhatsApp; entenda

Uma nova função chegou no WhatsApp. O “Recado”, que nos primeiros anos do aplicativo servia só para indicar estados básicos como “ocupado” ou “disponível”, volta reformulado — e com uma pegada que lembra bastante os “status pessoais” do antigo MSN, aqueles usados pelos usuários para deixar indiretas para o crush, trechos de música ou avisos rápidos para os contatos.
A atualização permite fixar mensagens curtas no perfil, com mais opções de personalização e integração ao visual atual do aplicativo. O recurso funciona quase como uma extensão do "Status", mas de forma mais imediata.
O que há de novo na função "Recado"?
O "Recado" deixa de ser apenas uma linha perdida nas informações do perfil. Ele aparecerá em destaque no topo das conversas individuais e também na página do usuário.
Com uma frase curta, dá para avisar por que você não pode responder na hora ou então chamar atenção para um assunto específico. A dinâmica também ficou mais prática: tocar no "Recado" de outra pessoa abre direto uma conversa a partir daquela mensagem.
A duração padrão é de 24 horas, mas o usuário pode encurtar ou estender esse período nas configurações, na opção “Definir Recado”. Também é possível escolher quem poderá visualizar o texto, ajustando tudo na área de privacidade para exibir apenas a contatos ou a grupos específicos.
Como ativar a função
Confira o passo a passo de como utilizar:
- Abra o WhatsApp e entre em Configurações
- Toque em “Definir Recado”. Escreva a frase curta, escolha a duração e ajuste quem poderá ver o texto nas configurações de privacidade
- O "Recado" passa a aparecer automaticamente no topo das conversas e no seu perfil.
A novidade começou a ser liberada nesta quinta-feira (20) para usuários de Android e iPhone (iOS). A recomendação é manter o app atualizado para que o recuso apareça assim que for disponibilizado.
