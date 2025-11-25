"Estilo MSN"? Nova função chega ao WhatsApp; entenda

Uma nova função chegou no WhatsApp. O “Recado”, que nos primeiros anos do aplicativo servia só para indicar estados básicos como “ocupado” ou “disponível”, volta reformulado — e com uma pegada que lembra bastante os “status pessoais” do antigo MSN, aqueles usados pelos usuários para deixar indiretas para o crush, trechos de música ou avisos rápidos para os contatos.