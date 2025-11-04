Esquema na Argentina faz "gatonet" cair para brasileiros; veja quais serviços ilegais afetados

A investigação, sob segredo de Justiça, apontou para a existência de um centro de comando da pirataria em Buenos Aires, na Argentina. Esse núcleo era responsável pelo marketing e pelas vendas dos serviços ilegais para o mundo inteiro. As áreas de administração, finanças e Tecnologia da Informação (TI), por sua vez, ficavam na China.
Ainda que o esquema operasse globalmente, o principal mercado era o Brasil, com 4,6 milhões dos 6,2 milhões de assinantes. Embora sem números oficiais referente a clientes afetados, diversas reclamações surgiram em redes sociais e fóruns.
De acordo com o Uol, a estimativa era de que a venda de assinaturas movimentava entre US$ 150 milhões e US$ 200 milhões (o equivalente a R$ 800 milhões a R$ 1 bilhão) por ano.
A ação derrubou diversas plataformas piratas utilizadas em TV boxes não homologadas pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Confira algumas abaixo.
Usuários de uma delas, o My Family Cinema, relataram ter visto uma mensagem, afirmando que a marca estaria encerrando permanentemente os serviços "devido a questões de direitos autorais". Na plataforma Reclame Aqui, clientes que pagaram planos anuais se queixaram por terem perdido o acesso.
Por que é pirataria?
TV boxes piratas usam versões alteradas do sistema Android e instalam aplicativos ilegais que permitem acesso a conteúdo de streaming e canais de TV pagos.
O serviço também não é homologado pela Anatel, o que significa que os aparelhos não passam por testes de segurança exigidos para comercialização.
Na operação, o Ministério Público da Argentina atuou com apoio da Alianza, entidade que representa a indústria audiovisual na América Latina e combate a pirataria. Uma das questões que dificultam o combate ao "gatonet" é que, mesmo com os bloqueios, os grupos costumam atualizar servidores e restabelecer os acessos.
Principais serviços ilegais afetados
- My Family Cinema
- Eppi Cinema
- TV Express
- Weiv TV
- Cinefly
- Red Play
- Duna TV
- Boto TV
- Break TV
- VTV
- Blue TV
- Super TV Premium
- HOT
- ONpix
- PLUSTV
- Mix
- Venga TV
- ALA TV
- Pulse TV
- Football Zone
- Nossa TV
- MegaTV+
- Cineduo
- Megamax+
- GTV
- Nebuplus
- Onda TV