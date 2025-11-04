Viral

Streaming e canais de TV
Notícia

Esquema na Argentina faz "gatonet" cair para brasileiros; veja quais serviços ilegais afetados

Queda começou fim de semana e reclamações têm surgido em redes sociais e fóruns

Zero Hora

Aplicativos ilegais permitem acesso a conteúdo de streaming e canais de TV pagos.

Uma operação na Argentina derrubou serviços de "gatonet" para brasileiros. Esse é o nome popular para plataformas que transmitem canais e conteúdos de streaming de forma ilegal. A queda começou no fim de semana e reclamações têm surgido em redes sociais e fóruns. As informações são do portal Uol.

A investigação, sob segredo de Justiça, apontou para a existência de um centro de comando da pirataria em Buenos Aires, na Argentina. Esse núcleo era responsável pelo marketing e pelas vendas dos serviços ilegais para o mundo inteiro. As áreas de administração, finanças e Tecnologia da Informação (TI), por sua vez, ficavam na China

Ainda que o esquema operasse globalmente, o principal mercado era o Brasil, com 4,6 milhões dos 6,2 milhões de assinantes. Embora sem números oficiais referente a clientes afetados, diversas reclamações surgiram em redes sociais e fóruns.

De acordo com o Uol, a estimativa era de que a venda de assinaturas movimentava entre US$ 150 milhões e US$ 200 milhões (o equivalente a R$ 800 milhões a R$ 1 bilhão) por ano.

A ação derrubou diversas plataformas piratas utilizadas em TV boxes não homologadas pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Confira algumas abaixo.

Usuários de uma delas, o My Family Cinema, relataram ter visto uma mensagem, afirmando que a marca estaria encerrando permanentemente os serviços "devido a questões de direitos autorais". Na plataforma Reclame Aqui, clientes que pagaram planos anuais se queixaram por terem perdido o acesso.

Por que é pirataria?

TV boxes piratas usam versões alteradas do sistema Android e instalam aplicativos ilegais que permitem acesso a conteúdo de streaming e canais de TV pagos. 

O serviço também não é homologado pela Anatel, o que significa que os aparelhos não passam por testes de segurança exigidos para comercialização.  

Na operação, o Ministério Público da Argentina atuou com apoio da Alianza, entidade que representa a indústria audiovisual na América Latina e combate a pirataria. Uma das questões que dificultam o combate ao "gatonet" é que, mesmo com os bloqueios, os grupos costumam atualizar servidores e restabelecer os acessos.

Principais serviços ilegais afetados

  • My Family Cinema
  • Eppi Cinema
  • TV Express
  • Weiv TV
  • Cinefly
  • Red Play
  • Duna TV
  • Boto TV
  • Break TV
  • VTV
  • Blue TV
  • Super TV Premium
  • HOT
  • ONpix
  • PLUSTV
  • Mix
  • Venga TV
  • ALA TV
  • Pulse TV
  • Football Zone
  • Nossa TV
  • MegaTV+
  • Cineduo
  • Megamax+
  • GTV
  • Nebuplus
  • Onda TV
