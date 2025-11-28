Entenda o caso do motorista que recebeu mais de R$ 100 milhões por engano, devolveu o valor e ainda e precisou pagar taxas

O motorista Antônio Pereira do Nascimento recebeu, por acidente, uma transferência milionária do banco Bradesco. Com o dinheiro em mãos, Antônio logo devolveu os mais de R$ 131 milhões. E, apesar da atitude correta, o motorista acabou saindo no prejuízo: recebeu tarifas e encargos aplicados na conta bancária que recebeu o dinheiro.
Em entrevista à TV Anhanguera, ele contou que como a conta que recebeu o dinheiro era de outro banco, ele acabou enfrentando cobranças indevidas. Segundo ele, a conta que recebeu o depósito teria sido automaticamente classificada como "VIP" devido ao alto saldo.
— O dinheiro não era meu. Eu não devolvi para vocês? E vocês ainda me colocam na tarifa mais cara. Eu pagava uma taxa de R$ 36 e agora teria que pagar R$ 70? Para mim, não compensa — afirmou.
A transferência por engano aconteceu em junho de 2023, no valor de R$ 131.870.227,00. Imediatamente, Antônio acionou o banco Bradesco, autor da transação e onde ele também é correntista, para fazer a devolução.
Após tantos contratempos e sem receber qualquer reconhecimento ou compensação, o motorista decidiu acionar a Justiça, pedindo 10% do valor que foi depositado por engano em sua conta e posteriormente devolvido.
A defesa de Antônio afirmou que, de fato, a conta chegou a mudar de categoria, mas que as taxas de manutenção foram ajustadas logo em seguida.
Sobre o caso e o processo judicial
O processo movido por Antônio foi protocolado na 6ª Vara Cível de Palmas em julho de 2024. Após mais de um ano de tramitação, testemunhas foram indicadas e agora as partes aguardam a audiência de instrução, quando o juiz analisará as provas e ouvirá os envolvidos. A data ainda não foi definida, segundo a defesa.
O valor pedido ultrapassa R$ 13 milhões e, de acordo com a defesa do motorista, o banco não apresentou nenhuma proposta de acordo. Mesmo assim, os advogados afirmam que o caso segue avançando dentro dos prazos previstos.
Pai de quatro filhos e avô de 14 netos, Antônio procurou imediatamente o banco ao perceber o depósito milionário em sua conta. Em entrevistas, ele chegou a brincar com a situação, afirmando que nunca veria uma quantia daquele tamanho "nem ganhando na Mega-Sena", já que nem costuma jogar.
A repercussão do caso foi tão grande que Antônio participou do quadro Acredite Em Quem Quiser, do programa Domingão com Huck, da TV Globo, em agosto de 2023, onde pessoas de todo o país contam histórias curiosas para que os artistas tentem adivinhar quem está dizendo a verdade.
