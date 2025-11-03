Empresário morto em Interlagos: polícia tenta identificar autor do crime em SP cinco meses depois

Cinco meses após o corpo do empresário Adalberto Amarilio dos Santos Junior, 35 anos, ter sido encontrado num buraco no Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) ainda tenta descobrir quem cometeu o crime e o que motivou a morte, sem suspeitos identificados.