"É um péssimo pai": Narcisa Tamborindeguy critica relação de Boninho com a filha do casal

A socialite Narcisa Tamborindeguy, 59 anos, fez críticas ao ex-marido Boninho, durante participação no programa De Frente com Blogueirinha.
Ela afirmou que o ex é um “pai ausente” para Marianna, 38 anos, filha dos dois e disse que ele dedica mais atenção à filha mais nova, Isabella, 18, fruto do atual casamento com Ana Furtado.
— Ele não é um bom pai para ela. O carro dela quebrou e ele foi incapaz de trocar o carro da menina. Deixou ela sem carro, não fez homenagem quando ela entrou para a King’s College University, nem ligou. Ele é um péssimo pai, pai ausente, que não dá amor para ela. Ele só gosta da outra filha, da Isabella — desabafou Narcisa.
Questionada sobre o motivo do distanciamento entre pai e filha, Narcisa respondeu de forma direta:
— Pergunta para ele, para o little Boni — disse, em tom irônico, referindo-se a Boninho.
Ela também deixou claro que não mantém um bom relacionamento com o ex-marido.
— Não e nunca gostei. Vamos mudar de assunto! Chega! Acabou — afirmou, encerrando a conversa visivelmente irritada.
Casamento de Narcisa e Boninho
Narcisa e Boninho foram casados entre 1983 e 1986 e tem Marianna como única filha do casal. Além dela, o diretor e produtor é pai de Pedro Oliveira, 30 anos, do relacionamento com Kátia D’Ávila, e de Isabella, com Ana Furtado. Narcisa também é mãe de Catharina, de outro casamento, com o empresário Carlos Bier Gerdau Johannpeter.