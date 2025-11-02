Dia de Finados é feriado? O que significa a data e qual a sua origem

Em artigo publicado no site da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), o arcebispo da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, cardeal Orani João Tempesta, explica que "o Dia dos Finados tem por objetivo principal relembrar a memória dos falecidos, dos entes queridos que já se foram, e, consequentemente rezar por eles, por aqueles que padecem no purgatório. No dia 1º (no Brasil passa para o domingo seguinte) rezamos pedindo a intercessão da Igreja Triunfante na solenidade de Todos os Santos. No dia 2 de novembro rezamos por aqueles que estão no caminho de alcançar a glória eterna, mas passam pelo estado de purificação".