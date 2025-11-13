Cristian Cravinhos fica ferido após acidente de moto em São Paulo

Cristian Cravinhos, 49 anos, condenado pelo envolvimento no assassinato do casal von Richthofen, ficou ferido em um acidente de trânsito no bairro Campo Belo, na zona sul de São Paulo, na quarta-feira (12). As informações são do g1.
A Polícia Militar atendeu a ocorrência. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), ele pilotava uma moto quando colidiu contra um carro no cruzamento das ruas Jesuíno Maciel e Cristóvão Pereira. O automóvel era conduzido por um jovem de 22 anos.
Cristian foi socorrido e levado ao Pronto-Socorro da Vila Mariana, com ferimentos. O motorista do carro não se feriu.
Em junho deste ano, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) manteve a decisão que permite que Cravinhos possa cumprir pena em regime aberto, após negar um recurso do Ministério Público.
Condenado a 38 anos de prisão pelo assassinato de Manfred e Marísia von Richthofen, ele estava detido na Penitenciária 2 de Tremembé (SP) até março, quando obteve o direito à progressão de regime.
