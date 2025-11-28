Compare os personagens de "Stranger Things" na primeira e na última temporada

Desde a sua estreia em 2016, Stranger Things lançou vários dos seus jovens atores para o estrelato, incluindo Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard e Noah Schnapp.
A quinta e última temporada da série estreou na quarta-feira (26), e os internautas logo repararam na diferença dos atores, em comparação a quando começaram na primeira temporada.
Personagens de Stranger Things na 1ª temporada e na 5ª temporada
Eleven (Millie Bobby Brown)
Protagonista da série, Eleven (Onze, em português), era cobaia do Laboratório de Hawkins. Contando com poderes psíquicos, ela consegue fugir do laboratório e acaba se encontrando com Mike, Lucas e Dustin, enquanto os três procuram por Will.
Mike Wheeler (Finn Wolfhard)
Mike é o melhor amigo de Lucas, Dustin e Will, além de ser irmão de Nancy. Após encontrar Eleven, os dois constroem uma forte relação.
Will Byers (Noah Schnapp)
Will desaparece logo no início da primeira temporada de Stranger Things e desenvolve uma ligação com o Mundo Invertido. Ele é filho de Joyce (Winona Ryder) e irmão mais novo de Jonathan (Charlie Heaton). Após ser resgatado, Will também desenvolve habilidades psíquicas.
Lucas Sinclair (Caleb McLaughlin)
Lucas, além de fazer parte do quarteto original, também se torna melhor amigo de Max Mayfield (Sadie Sink), que entra na série apenas na 2ª temporada, com quem desenvolve um relacionamento amoroso. Pragmático, ele desconfia de Eleven inicialmente, mas logo os dois formam uma amizade.
Dustin Henderson (Gaten Matarazzo)
Dustin Henderson também é um dos protagonistas e desempenha um papel importante ao longo da série, quando cria o D'Artagnan, um demogorgon juvenil. No Acampamento Know Where, Dustin conhece Suzie (Gabriella Pizzolo), que ingressa na trama na 3ª temporada.
Steve Harrington (Joe Keery)
Steve se tornou um personagem principal da saga a partir da 2ª temporada, mas já aparecia regularmente na 1ª. Ele era namorado de Nancy Wheeler (Natalia Dyer) e, mais tarde, também ajuda no embate final contra o Devorador de Mentes.
Jim Hopper (David Harbour)
Jim era chefe da polícia da pacata cidade de Hawkins e investiga pessoalmente o caso do desaparecimento de Will, pois Joyce era uma antiga amiga sua. Jim perdeu sua filha, Sara, devido ao câncer. Depois de conhecer Eleven, ele cria uma relação fraterna com a jovem.
Nancy Wheeler (Natalia Dyer)
Filha mais velha dos Wheeler, Nancy é irmã de Mike e era namorada de Steve. Atualmente na série, está em um relacionamento com Jonathan Byers.
Joyce Byers (Winona Ryder)
Mãe de Will e Jonathan. Após o desaparecimento do filho mais novo, ela não poupa esforços para encontrá-lo. Ao longo do desenrolar da trama, ela estabelece um relacionamento com Jim Hopper. Por sua relação com Jim, Joyce também se torna uma figura materna para Eleven.
Jonathan Byers (Charlie Heaton)
Jonathan é o filho mais velho da família Byers e se torna o namorado de Nancy Wheeler ao longo da série. Ele também possui um melhor amigo, chamado Argyle (Eduardo Franco), que aparece pela primeira vez na 4ª temporada da série.
