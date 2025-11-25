Como receber a nova carteira de identidade em casa e onde está disponível o serviço

É possível receber em casa a Nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), lançada pelo governo federal para estabelecer o Cadastro de Pessoa Física (CPF) como o único número de identificação válido em todo Brasil.
Ainda não é regra nacional que o novo RG seja entregue pelos Correios, mas Estados como São Paulo e Minas Gerais já permitem que o cidadão escolha, na hora do atendimento, a entrega da CIN pelos Correios.
Nos demais Estados, porém, o caminho principal continua sendo a retirada presencial em um posto de identificação. O agendamento da CIN é online, para então ser realizado o atendimento presencial.
Versão digital do CIN
Depois que a versão física do documento estiver pronta, qualquer pessoa que emita a nova CIN pode ativar a versão digital do documento no aplicativo gov.br, na carteira de documentos, e usar o novo RG pelo celular.
Como receber a CIN pelos Correios
Depois do atendimento presencial para a elaboração da CIN (que consiste em coleta de foto, assinatura e digital), o Estado emite o documento em papel, mas a forma de entrega varia conforme localização.
Estados que já permitem entrega da CIN em casa
São Paulo
No portal de serviços do governo de São Paulo, o passo a passo da CIN diz que, após a emissão, o cidadão pode receber o documento pelos Correios ao clicar em "solicitar o envio do seu documento", em vez de retirá-lo no posto do Poupatempo.
Passo a passo para receber a CIN
- Realizar o agendamento pelo aplicativo do Poupatempo
- Comparecer ao atendimento presencial para coleta de dados
- Quando o documento estiver pronto, o usuário pode acompanhar a emissão no site do órgão emissor e escolhe se quer retirar a CIN ou recebê-la e casa.
Minas Gerais
O portal Cidadão MG explica que, após a emissão do documento, o cidadão pode decidir se quer retirar a CIN na unidade escolhida ou se quer receber pelos Correios. O governo estadual informa que o prazo de entrega e condições aparecem no protocolo gerado pelo sistema, após o atendimento presencial.
E os outros Estados?
Cada Estado define as suas regras de logística da CIN. Mas, em geral, o processo consiste em:
- Agendar atendimento através dos links dos Institutos de Identificação
- Comparecer ao atendimento presencialmente na unidade
- Retirar a CIN no posto ou recebê-la em casa (para SP e MG).
Para efetuar o agendamento, seguem abaixo os links dos Institutos de Identificação de cada Estado:
