Como o formato “1 contra 20”, criado por dois gaúchos, virou febre nos canais de debate do YouTube

Em um estúdio iluminado por refletores, 20 pessoas cercam um debatedor posicionado no centro do círculo. Cada participante segura uma bandeira vermelha. O cronômetro dispara e os argumentos precisam ser rápidos. Se a maioria levanta a bandeira, o orador é substituído.
A cena até lembra o clima do Roda Viva, mas é, na verdade, um dos fenômenos audiovisuais mais populares do YouTube brasileiro em 2025: os canais de debate. Neles, discussões sobre política, comportamento, religião, sexualidade e até futebol seguem um mesmo roteiro, pensado para maximizar tensão, ritmo e engajamento.
O formato nasceu inspirado em produções estrangeiras, como o Jubilee, dos Estados Unidos, e o Le Crayon, da França, que colocam pessoas comuns com opiniões opostas para discutir temas sensíveis. No Brasil, porém, o modelo ganhou contornos próprios, alimentado por disputas políticas recentes, pela lógica das redes e pela "demanda" por debates.
"1 contra 20"
Entre os canais que ajudaram a popularizar o fenômeno no país está o Spectrum, criado pelos gaúchos Bruno Costa, 30 anos, e Tomás Herrmann, 31. O projeto nasceu com o casal em Rolante, no Vale do Paranhana, e cresceu com a produção feita em São Paulo.
Em pouco mais de um ano, o canal acumulou milhões de visualizações e se tornou referência do formato "1 contra 20", em que um debatedor encara um grupo de 20 adversários. São mais de 320 mil inscritos.
A ideia surgiu em 2023, quando Bruno, que é administrador de empresas, passou a assistir a canais estrangeiros que apostavam nesses formatos.
— Esses canais traziam dois lados com pensamentos muito diferentes. E em diversas temáticas que, às vezes, você não via debatendo, você não conhecia. Não eram coisas que a gente estava acostumado a ver — contou o criador, em entrevista à Zero Hora.
Ele mostrou os vídeos a Tomás, que é coordenador pedagógico de uma escola em Igrejinha. Foi então que os dois começaram a imaginar como o formato poderia funcionar no Brasil.
— Chamei o Tomás e falei: "cara, e se a gente fizesse uma coisa assim aqui? Seria diferente, acho que as pessoas iam gostar". O Brasil estava vivendo uma polarização muito grande, ia ser interessante ter esse diálogo e ele adorou a ideia — lembra Bruno.
Início do canal
Sem experiência no audiovisual, eles buscaram o diretor criativo Pedro Panz, que já havia trabalhado com outros canais de entretenimento. Em julho de 2024, gravaram os pilotos. A gravação do episódio de estreia, Umbandistas vs Cristãos, surpreendeu até os criadores.
— A gente se apaixonou logo de cara. O clima no estúdio foi muito gostoso, e os participantes adoraram. Falaram: "tem que fazer mais disso", que ia dar certo e após esse piloto, resolvemos gravar mais alguns para ficar de gaveta — contou Bruno.
O canal foi lançado em janeiro de 2025 e, em menos de um mês, já tinha atingido as métricas necessárias para ser monetizado, um feito raro no YouTube. O crescimento foi todo orgânico, sem investimento em impulsionamento, mostrando que, de fato, os debates atraiam a atenção do público.
— Com o tempo, a gente começou a receber comentários e seguidores nas redes sociais, as pessoas mandavam mensagem falando: "eu sentia falta disso", porque a gente não começou tão óbvio. Eram temas que não estavam saturados na internet — relatou Bruno.
Formato "viralizou"
O Spectrum organiza os programas em dois quadros principais: o Zona Neutra, em que três pessoas de cada lado discutem um tema, e o Zona de Fogo, no formato "1 contra 20". Foi esse último que viralizou mais.
Entre os vídeos, debates como "1 comunista vs 20 conservadores", com o historiador Jones Manoel, e "1 conservador vs 20 progressistas", com o vereador Lucas Pavanato (PL-SP), ultrapassaram 5 milhões de visualizações e renderam cortes que se espalharam pelas redes.
As gravações acontecem em São Paulo, com estúdio, equipe técnica e elenco fixo. A seleção dos participantes envolve reuniões semanais e, muitas vezes, a contribuição do público.
— A gente vai uma vez por mês e grava quatro episódios em um fim de semana. São Paulo concentra tudo: as pessoas, os contatos, o audiovisual Alguns convidados montam seus próprios times e propõem os debates. Às vezes, o pessoal chega com a ideia pronta — contou Tomás.
O canal também incorporou a função de checagem de fatos em seus vídeos, uma iniciativa que partiu dos próprios espectadores.
— As checagens têm muito acesso. As pessoas estão querendo entender, estudar, saber de onde vem a informação — afirmou Bruno. Cada episódio exibe QR codes com links para as fontes citadas pelos debatedores.
Economia da atenção
Para os criadores, o principal desafio é equilibrar audiência e responsabilidade editorial. Bruno reconhece que o formato é movido por emoção e engajamento, mas tenta fugir da superficialidade. Para isso, ele explica que, com o tempo, o foco passou a ser qualificar o debate, trazendo convidados experientes e temas mais densos.
— É claro que sempre tem um grupo de um lado e o grupo de outro berrando muito, mas também tem gente muito afim de estudar e de ouvir os lados e de se entender. A gente percebe isso muito nos comentários — diz.
Segundo o professor Willian Fernandes Araújo, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), especialista em plataformas digitais e algoritmos, esse tipo de conteúdo é parte direta da chamada economia da atenção, em que o engajamento é a moeda mais valiosa.
— Conteúdos de debates, divididos em cortes, costumam ter boa performance em serviços como TikTok e YouTube Shorts. A lógica de confronto entre visões de mundo, mediada por uma dinâmica de jogo ao estilo de reality show, garante um produto de entretenimento que explora e potencializa a participação — explicou.
Para o pesquisador, o formato recoloca o debate no centro da conversa pública, mas em moldes que priorizam o embate.
— Esses debates replicam uma lógica gamificada, que coloca debatedores em posição de combate e pouco dispostos à escuta. Para quem está genuinamente interessado em compreender o outro lado, pode ser um recurso valioso. Mas, em geral, reforça o confronto e a superioridade moral — avaliou.
A "era do confronto"
Para muitos espectadores, os debates funcionam como um espaço de reconhecimento, um lugar onde é possível ver suas próprias opiniões defendidas, contestadas ou submetidas ao teste do embate público.
— As pessoas estão querendo estudar. Estão querendo entender. Quando viraliza um corte de alguém que fala uma coisa "errada", o tipo de movimentação que isso gera é muito interessante — observa Tomás.
A dinâmica, porém, não se explica somente pela maior disposição em discutir política. Segundo Willian, o formato opera numa lógica onde o entretenimento molda o próprio discurso.
— O relativo sucesso do formato está diretamente ligado ao confronto de opiniões e, em muitos casos, à produção de cortes que demonstram como minha visão de mundo é superior e como o outro lado é incapaz de debater — explicou.
A gente quer qualificar o debate. Não queremos fazer algo só para gerar cortes e viralização a qualquer custo
BRUNO COSTA
Administrador de empresas
Eleições e o que vem por aí
Com a aproximação das eleições gerais de 2026, o formato deve ganhar ainda mais visibilidade. Para Willian, esses canais passaram a integrar o ecossistema político, mas em uma posição específica, mais voltada a projetar personagens do que a moldar o debate nacional.
— Eles notabilizam personalidades de campos específicos do espectro político, que buscam notoriedade para viabilizar candidaturas. Mas não acredito que eles condicionem o debate público como um todo — ponderou.
Pensando no próximo ano, os criadores do Spectrum já planejam expandir o projeto, com novos formatos e episódios semanais. Parte da estratégia é conseguir aprofundar os temas sem perder a conexão com o público.
— A gente tenta sincronizar o que é o entretenimento com essas pitadas de política. Queremos desenvolver algo próprio, específico, que vai ter a pegada do entretenimento com o debate. O grande desafio para 2026 é qualificar mais. A gente não quer que vire uma "zoeira recreativa" — diz Bruno.