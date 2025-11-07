Como foto de brasileira foi parar em meio à denúncia de suposta fraude eleitoral na Índia

O ensaio agradou aos dois e Matheus enviou uma das imagens para dois sites de fotografias. À BBC, ele relatou que não estava em busca de pagamento, mas de visibilidade para o seu trabalho. Disse também que a foto "bombou muito", mas que, como não ganhava dinheiro, aquilo parou de fazer sentido em certo momento. Os nomes das plataformas não foram mencionados pela reportagem da BBC. A mesma imagem foi encontrada sendo usada em anúncios no Mercado Livre e hospedada em outros bancos de imagem.