Como fazer a trend do ensaio de aniversário? Veja o passo a passo

Uma nova trend está conquistando usuários que desejam ter produções elaboradas de aniversários em diferentes versões.
A trend do ensaio de aniversário permite criar fotos que vão do minimalismo ao glamouroso, utilizando a Inteligência Artificial (IA) do Google, o Gemini.
A partir de prompts específicos, é possível gerar imagens realistas, seja um clima romântico com balões e bolo ou um editorial com taça de champanhe e brilho.
Como criar imagens para a trend do ensaio de aniversário?
Para criar imagens para a trend é necessário utilizar prompts específicos, no Google AI Studio, que geram designs diferentes para cada proposta de foto.
A reportagem gerou as fotos a partir de uma modelo de banco de imagens. Veja abaixo os prompts utilizados:
Foto de aniversário com champanhe
Para a geração foi utilizado o seguinte prompt abaixo no Google AI Studio:
Faça um retrato de aniversário com qualidade de estúdio usando as referências faciais da foto anexada, com cabelo ondulado, longos e castanhos com algumas mechas, levemente para o lado. Em um vestido preto de seda sem costas, sorrindo enquanto vira a cabeça por cima do ombro, segurando uma taça de champanhe. À sua frente, em um suporte de vidro para bolos, um bolo decorado com glitter com creme branco, cobertura dourada brilhante com pequenos laços de cetim no topo, decorado com bolinhas de creme Branco e uma vela dourada número “28” atrás dela, balões brilhantes em tons de dourado metálico, incluindo um balão transparente cheio de confete preto. A iluminação é suave e profissional, estilo Studio, destacando a textura acetinada do vestido, os reflexos nos balões e os detalhes brilhantes do bolo. Estética de fotografia de estúdio ultrarrealista e de alta resolução.
Foto de aniversário com sombra atrás
Para este estilo, é necessário utilizar um prompt bem detalhado. Veja abaixo:
Use a foto enviada como inspiração para a aparência da mulher (tom de pele, cabelo, rosto e corpo). Retrato realista de uma jovem mulher segurando um sparkler aceso com a mão direita à frente do corpo. Cabeça levemente inclinada em direção ao sparkler, olhos fechados, sorriso discreto sem mostrar os dentes. Ombros relaxados e postura elegante, transmitindo calma e intimidade. A mão esquerda apoiada suavemente no próprio ombro, em gesto natural e delicado. Maquiagem: cílios alongados estilo extensão com delineado gatinho, batom nude terroso com gloss, maquiagem suave e natural.
Roupa: vestido acetinado decote coração sem alças, mangas ombro a ombro, ajuste justo ao corpo, elegante e sofisticado. Acessórios: brincos longos de brilho, colar delicado, anel fino na mão esquerda. Unhas: tom claro, delicadas.
Enquadramento e iluminação: corpo visível aproximadamente do joelho para cima, mantendo proporção elegante e postura natural. Parte inferior do corpo em luz mais baixa e sombras suaves. Fundo escuro neutro, com sombra projetada da mulher na parede atrás em forma de silhueta elegante estilo glamour, transmitindo sofisticação e estilo editorial. Acima da cabeça, número “31” em fonte gordinha/bold, enorme, ocupando toda a largura da imagem e chegando rente às bordas laterais e superior, como se fosse luz de projetor, dominante na composição. A fonte deve ser bonita, moderna e elegante, integrada ao clima dramático da cena.
Estilo fotográfico: fotografia analógica/vintage, estética Pinterest, paleta quente, sombras profundas, granulação leve para textura natural, sem filtros artificiais. Edição minimalista destacando realismo e contraste entre luz e sombra.
Configuração técnica: retrato hiper-realista, resolução 4K, proporção vertical 9:16 (stories), foco suave no rosto e sparkler, reflexos sutis da luz nas superfícies, atmosfera dramática, elegante e intimista, mantendo o brilho quente do sparkler como principal fonte de luz.
Foto de aniversário com bolo na cama
Para criar a imagem acima, utilize este prompt no Google AI Studio:
Com base na minha foto, crie a imagem de uma mulher com cabelos escuros e ondulados, presos em um lindo rabo de cavalo, vestindo um conjunto de pijama de seda branca com uma pequena estampa de cerejas vermelhas que lhe cai perfeitamente. Ela está sentada em uma cama branca. Balões metálicos vermelhos em formato de coração com fitas vermelhas flutuam ao seu redor no quarto atrás dela, e um grande buquê de rosas vermelhas está sobre o criado-mudo ao fundo, à esquerda. Ela segura um bolo vermelho decorado com uma faixa dourada de "Feliz Aniversário" no topo. Pétalas de rosa estão espalhadas sobre a cama. Com uma das mãos, ela toca delicadamente o queixo. Sua maquiagem é muito natural, com lábios nude e cílios longos e naturais. Ela sorri docemente e olha diretamente para a câmera. A cena tem uma iluminação quente e convidativa, criando uma atmosfera romântica e festiva.
Usuários participam da trend
Fique por dentro do que é notícia no RS, no Brasil e no mundo: baixe o app de GZH e acompanhe a Rádio Gaúcha de graça no seu celular