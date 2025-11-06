Como fazer a trend do ensaio de aniversário? Veja o passo a passo

Faça um retrato de aniversário com qualidade de estúdio usando as referências faciais da foto anexada, com cabelo ondulado, longos e castanhos com algumas mechas, levemente para o lado. Em um vestido preto de seda sem costas, sorrindo enquanto vira a cabeça por cima do ombro, segurando uma taça de champanhe. À sua frente, em um suporte de vidro para bolos, um bolo decorado com glitter com creme branco, cobertura dourada brilhante com pequenos laços de cetim no topo, decorado com bolinhas de creme Branco e uma vela dourada número “28” atrás dela, balões brilhantes em tons de dourado metálico, incluindo um balão transparente cheio de confete preto. A iluminação é suave e profissional, estilo Studio, destacando a textura acetinada do vestido, os reflexos nos balões e os detalhes brilhantes do bolo. Estética de fotografia de estúdio ultrarrealista e de alta resolução.