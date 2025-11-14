Viral

Como desenhar os Bobbie Goods? Passo a passo ensina a reproduzir personagens dos livros de colorir

Com formas simples, arredondadas e traços leves é possível reproduzir os desenhos da marca

Zero Hora

Lauren/Bobbie Goods Official
Desenhos estão sendo pintados e compartilhados na internet.

Os livros de colorir da marca Bobbie Goods já conquistaram diferentes públicos. De crianças a adultos, os livros viraram uma febre, seja para diversão ou para momentos para relaxar. 

Além de pintar os desenhos da marca, usuários têm recriado os próprios desenhos, repetindo os traços e formas originais com precisão.

Como reproduzir desenhos no estilo Bobbie Goods?

Para ter um desenho reproduzido no estilo Bobbie Goods, é necessário ter precisão e cuidado ao desenhar. Os personagens da Bobbie Goods têm formas simples, arredondadas e traços leves

Os desenhos possuem uma estética de "fofos minimalistas", por isso, a cabeça tende a ser “um pouco maior” em relação ao corpo para dar o efeito “fofo”. 

Passo a passo para desenhar os Bobbie Goods

  1. Desenhe um círculo para a cabeça
  2. Ligue um oval ou forma levemente alongada para o corpo
  3. Marque onde vão os braços/patas e o rosto (linha horizontal ou vertical)
  4. Trace o contorno final, suavizando transições entre cabeça e corpo

Traçados e contornos

É necessário analisar as variações do traço. A linha principal tem uma espessura uniforme, ou levemente variada para efeito de “volume leve”. Se estiver usando lápis, faça primeiro um esboço sutil. Depois, passe a caneta de ponta fina para o contorno definitivo. Se for digital, use a caneta em estilo brush com opacidade/espessura controlada. 

As cores geralmente são suaves, com uma paleta delicada, sem contrastes agressivos ou gradientes muito fortes. O preenchimento precisa ser limpo, sem ultrapassar os contornos, e as sombras ou texturas devem ser discretas. 

Para manter o acabamento, use lápis de cor ou marcadores de ponta fina. No digital, escolha pincéis simples, já para o papel, uma boa dica é proteger as bordas com fita crepe para evitar borrões.

Mesmo com simplicidade, cada personagem pode ganhar um detalhe: chapéu, cachecol, xícara, livro. Isso aprofunda o “universo Bobbie Goods”.

Dicas principais

  • Faça rascunhos primeiro e depois repita para aperfeiçoar os traços limpos
  • Compare seu desenho com referências Bobbie Goods para ajustar proporções, estilo das linhas e simplicidade

Quem são os personagens dos livros Bobbie Goods?

Bobbie

Harper Collins/Reprodução
Bobbie é a personagem principal do "Bobbie Godds".

Momo

Harper Collins/Reprodução
Momo, da coleção "Bobbie Goods".

Kickflip

Harper Collins/Reprodução
Kickflip, da coleção "Bobbie Goods".

Beanbag

Harper Collins/Reprodução
Beanbag, da coleção "Bobbie Goods".

Dr. Parmesan (Dr. Parmesão)

Harper Collins/Reprodução
Doctor Parmesan, da coleção "Bobbie Goods".

Pierre

Harper Collins/Reprodução
Pierre, da coleção "Bobbie Goods".

Apple

Harper Collins/Reprodução
Apple, da coleção "Bobbie Goods".

Opal

Harper Collins/Reprodução
Opal, da coleção "Bobbie Goods".

