Como apostar online na Mega da Virada 2025 que promete maior prêmio da história

Já é possível apostar na Mega da Virada 2025. Neste ano, o prêmio do concurso está em R$ 850 milhões, maior da história do sorteio no Brasil. A quantia ainda pode ultrapassar R$ 1 bilhão, dependendo do valor arrecadado com apostas.
O sorteio será transmitido ao vivo na televisão e pelos canais oficiais da Caixa Econômica Federal no dia 31 de dezembro de 2025, às 21h (horário de Brasília). As apostas simples podem ser feitas até 20h e bolões até 20h30min do dia 31 de dezembro.
A aposta simples, com 6 números, custa R$ 6. A com 7 números, R$ 42. 10 números, R$ 1.260. O número máximo de dezenas que podem ser marcadas no volante da Mega-Sena é 20, com valor de R$ 232.560. O preço aumenta conforme mais dezenas são selecionadas. Os modos de pagamento são Pix, cartão de crédito ou débito.
Como apostar na Mega da Virada online? Veja o passo a passo
- Acesse o site loteriasonline.caixa.gov.br. É necessário ser maior de 18 anos para ingressar no portal
- No primeiro acesso, preencha seus dados pessoais para criar um cadastro
- Com seu cadastro efetuado, escolha a opção Mega da Virada
- Caso você queira apostar com 6 números, clique nos seus números escolhidos. Caso queira apostar com mais números, clique no ícone "+" em "Quantidade de números da aposta" e coloque a quantidade desejada
- Selecione os números de sua aposta. Há também a opção "Complete o jogo", em que o sistema sugere números aleatórios
- Coloque o valor total da aposta no carrinho. Exemplo: R$ 6,00, R$ 42,00 e clique em "Ir para pagamento"
- Na tela seguinte, escolha o modo de pagamento e efetue a compra
- Você poderá visualizar o status da aposta (por exemplo, se houve o sorteio e quais os números premiados) na opção "Apostas" dentro de "Minha Conta"
Como fazer um bolão?
O apostador pode comprar um bolão oficial organizado pela Caixa no portal ou aplicativo, ou cotas de bolões nas lotéricas. Em ambas as opções, pode ser cobrada uma taxa adicional de 35% no valor da cota.
O preço mínimo do bolão é R$ 18, mas cada cota não podem ser inferiores a R$ 7. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 no máximo cem cotas. São permitidas no máximo 10 apostas por bolão.
Como apostar presencialmente
As apostas podem ser feitas com volante específico em qualquer lotérica do país.
